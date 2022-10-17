Мешканці Дніпропетровщини можуть чути вибухи: що трапилося та де саме

Це пов’язано з ліквідацією знайдених російських снарядів.
Про це повідомляється на сторінці Зеленодольської міської територіальної громади в Telegram.
На території міста Зеленодольськ та села Мала Костромка сьогодні працюють ДСНС та вибухотехніки з метою ліквідації знайдених снарядів. Тому ви можете почути вибухи. Без паніки, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Кличко розповів про загиблих через ранкову ворожу атаку.
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