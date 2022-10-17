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Мешканці Дніпропетровщини можуть чути вибухи: що трапилося та де саме

Сьогодні 15:47
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Сьогодні, 17 жовтня, мешканці Дніпропетровської області можуть чути вибухи.

Новости Днепра про Мешканці Дніпропетровщини можуть чути вибухи: що трапилося та де саме

Це пов’язано з ліквідацією знайдених російських снарядів.

Про це повідомляється на сторінці Зеленодольської міської територіальної громади в Telegram.

На території міста Зеленодольськ та села Мала Костромка сьогодні працюють ДСНС та вибухотехніки з метою ліквідації знайдених снарядів. Тому ви можете почути вибухи. Без паніки, – йдеться в повідомленні.

Новости Днепра про Мешканці Дніпропетровщини можуть чути вибухи: що трапилося та де саме

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кличко розповів про загиблих через ранкову ворожу атаку

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Новости Днепра про Мешканці Дніпропетровщини можуть чути вибухи: що трапилося та де самеУкраїнська

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