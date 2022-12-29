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  • Мешканці Дніпра встановили в дворах багатоповерхівок “народні ялинки” (ФОТО)

Мешканці Дніпра встановили в дворах багатоповерхівок “народні ялинки” (ФОТО)

Сьогодні 14:21
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На лівому березі Дніпра мешканці багатоповерхівок прикрасили народні ялинки.

Новости Днепра про Мешканці Дніпра встановили в дворах багатоповерхівок

Про це розповіли в спільноті “Райончик”.

Новий рік уже післязавтра, проте в цьому році не буде масових гулянь, тому мешканці лівого берегу вирішили влаштувати собі свято та власними силами прикрасити “народні ялинки”. Встановлюють їх просто на подвір’ях багатоповерхівок. Деякі із дерев були висаджені в землю, а решту придбали в цьому році.

Народні ялинки є на Райончику, житлових масивах Лівобережний-3, Клочко-6, на Березинці, Самаровці, в Придніпровську, Рибальському, Ігрені та Чаплях.

Новости Днепра про Мешканці Дніпра встановили в дворах багатоповерхівок

Новости Днепра про Мешканці Дніпра встановили в дворах багатоповерхівок

Новости Днепра про Мешканці Дніпра встановили в дворах багатоповерхівок

До прикрашання дерев долучилися діти. Саме для них і встановлювали ці ялинки, щоб малеча не сумувала на свята.

Новости Днепра про Мешканці Дніпра встановили в дворах багатоповерхівок

Новости Днепра про Мешканці Дніпра встановили в дворах багатоповерхівок

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Новости Днепра про Мешканці Дніпра встановили в дворах багатоповерхівок Українська

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