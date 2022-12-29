Мешканці Дніпра встановили в дворах багатоповерхівок “народні ялинки” (ФОТО)

На лівому березі Дніпра мешканці багатоповерхівок прикрасили народні ялинки.

Про це розповіли в спільноті “Райончик”.

Новий рік уже післязавтра, проте в цьому році не буде масових гулянь, тому мешканці лівого берегу вирішили влаштувати собі свято та власними силами прикрасити “народні ялинки”. Встановлюють їх просто на подвір’ях багатоповерхівок. Деякі із дерев були висаджені в землю, а решту придбали в цьому році.

Народні ялинки є на Райончику, житлових масивах Лівобережний-3, Клочко-6, на Березинці, Самаровці, в Придніпровську, Рибальському, Ігрені та Чаплях.

До прикрашання дерев долучилися діти. Саме для них і встановлювали ці ялинки, щоб малеча не сумувала на свята.

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