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  • Мешканці Дніпра приручили родину диких білочок, які тепер щодня обідають в них на балконі (ФОТО)

Мешканці Дніпра приручили родину диких білочок, які тепер щодня обідають в них на балконі (ФОТО)

Сьогодні 17:20
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У Дніпрі дикі білочки поселилися на людському балконі.

Новости Днепра про Мешканці Дніпра приручили родину диких білочок, які тепер щодня обідають в них на балконі (ФОТО)

Мешканці Дніпра приручили цілу родину білочок, які тепер щоденно навідуються до них на обід. Містяни спорудили в себе на балконі годівничку зроблену з кокоса та насипають туди смаколиків для гостей. Цей процес Ольга та Олександр фільмують на камеру та викладають в свій блог в Instagram під назвою “За моїм вікном” – @behind.my.windows

Містяни дали імена своїм пухнастим вихованцям. На фото нижче Буппі або Булка. Є ще Джекіл, Хайд, Сцикля, Пісюнчик, Шоста та Сьома. 

Новости Днепра про Мешканці Дніпра приручили родину диких білочок, які тепер щодня обідають в них на балконі (ФОТО)

Найчастіше до дніпрян навідується саме Булка, яка любить камеру та постійно позує, коли опиняється на балконі. Білочка вже ручна, тому дозволяє себе чіпати та брати на руки. 

Найсмішнішу частину нашого спілкування з нею ми називаємо – “теліпати Булкою”. Коли вона приходить за горішками, то спочатку лізе до долоні з волоськими горіхами. Вони повинні бути не тільки полущені, а й трохи подрібнені, бо наша цукерочка любить саме такі, – розповідають дніпряни. 

Булка досить норовлива та може посварити своїх “кухарів”, якщо ті дадуть їй цілий горіх. 

А коли шлуночок з горіхами вже повний, є ще окремий шлуночок для десерту — і Булка переходить до кокосової калабашки з насінням соняшника. Висить догори сракою, сує голову в кокос, бере насіння, відпускає кокос, їсть. І от, поки вона їсть, ця кокосина б’є їй по жбану. Насіння Буппі любить, а кокосові побої — ні. І тут приходить на допомогу Сашко. Він підставляє долонь під Булчачє пузо, бере ї тушку в охапку, і Булка валяється, як на дивані та жере свій десерт не винирюючи з кокоса, – розповідають дніпряни.

Крім білочок до містян іноді приходять синички, яких теж смачно годують та відзнімають на камеру. 

Новости Днепра про Мешканці Дніпра приручили родину диких білочок, які тепер щодня обідають в них на балконі (ФОТО)

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Новости Днепра про Мешканці Дніпра приручили родину диких білочок, які тепер щодня обідають в них на балконі (ФОТО)Українська Новости Днепра про Мешканці Дніпра приручили родину диких білочок, які тепер щодня обідають в них на балконі (ФОТО)Русский

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