Мешканці Дніпра по-іншому передаватимуть показання газових лічильників

У Дніпрі треба передавали показники за газ новому постачальнику.

Сьогодні 1 лютого та мешканці Дніпра повинні передати показники лічильників за світло, воду та газ.

Починаючи з лютого, змінилися умови про передачу даних газових лічильників. Це пов’язано з інтеграцією АТ “Дніпрогаз” до структури НАК “Нафтогаз Україна”. У зв’язку з цим мешканці Дніпра та Дніпровського району тепер подають показники в Нафтогаз.

Це потрібно зробити з 1 по 5 лютого:

в “особистому кабінеті” на сайті gas.ua;

через чат-боти GASUA у популярних месенджерах Viber та Telegram;

за допомогою електронної адреси [email protected] ;

; у центрах обслуговування клієнтів АТ «Дніпрогаз» (вул. Паторжинського, 24 або просп. Слобожанський, 96а);

зателефонувати за номером “Дніпрогаза”: (056) 745-50-11 (з 08.00 до 17.00).

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