Мешканці Дніпра по-іншому передаватимуть показання газових лічильників
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Сегодня 16:34
У Дніпрі треба передавали показники за газ новому постачальнику.
Сьогодні 1 лютого та мешканці Дніпра повинні передати показники лічильників за світло, воду та газ.
Починаючи з лютого, змінилися умови про передачу даних газових лічильників. Це пов’язано з інтеграцією АТ “Дніпрогаз” до структури НАК “Нафтогаз Україна”. У зв’язку з цим мешканці Дніпра та Дніпровського району тепер подають показники в Нафтогаз.