У Дніпрі в яхт-клубі “Січ” оселився індик (ФОТО)

У яхт-клубі оселився новий пернатий улюбленець.

Відвідувачі яхт-клубу “Січ” помітили нового пернатого мешканця. Індик тут оселився нещодавно, але вже освоївся та вальяжно розгулює по пішохідним доріжкам, зовсім не зважаючи уваги на людей.

Нагадаємо, раніше тут оселився фазан, якого знайшла дніпрянка посеред міста. Жінка вирішила принести птаха в яхт-клуб, бо вважає, що він тут буде в безпеці.

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