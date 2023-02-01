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  • У СБУ прокоментували обшуки у Коломойського: викрили масштабні схеми привласнення 40 млрд грн

У СБУ прокоментували обшуки у Коломойського: викрили масштабні схеми привласнення 40 млрд грн

Сьогодні 14:30
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Служба безпеки в результаті обшуків викрила масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень на компаніях "Укрнафта" та "Укртатнафта". За результатами чого топ-менеджмент другої компанії отримав підозри.

Новости Днепра про У СБУ прокоментували обшуки у Коломойського: викрили масштабні схеми привласнення 40 млрд грн

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як встановили правоохоронці, протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.

У СБУ нагадують, що ПАТ “Укрнафта” є найбільшою нафтовидобувною компанією нашої країни, а ПАТ “Укртатнафта” – нафтопереробною.

Наразі у рамках кримінальних проваджень документуються 10 епізодів злочинної діяльності. Йдеться про виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення ними від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного і нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів.

Слідство встановило, що махінації проводилися в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній.

Тож на основі цього СБУ спільно з Бюро економічної безпеки провела низку обшуків. Вони здійснювалися за місцем проживання фактичних власників і топ-менеджменту фінансово-промислової групи, до якої входять ці компанії, а також за адресами ймовірного зберігання нафтопродуктів у різних регіонах України.

За результатами слідчих дій топ-менеджменту ПАТ “Укртатнафта” оголошено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, – заявили в СБУ.

Новости Днепра про У СБУ прокоментували обшуки у Коломойського: викрили масштабні схеми привласнення 40 млрд грн

Новости Днепра про У СБУ прокоментували обшуки у Коломойського: викрили масштабні схеми привласнення 40 млрд грн

Новости Днепра про У СБУ прокоментували обшуки у Коломойського: викрили масштабні схеми привласнення 40 млрд грн

Нагадаємо, раніше ми писали, що СБУ проводить обшуки у бізнесмена із Дніпра та ексочільника МВС: що відомо.

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Новости Днепра про У СБУ прокоментували обшуки у Коломойського: викрили масштабні схеми привласнення 40 млрд грнУкраїнська

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