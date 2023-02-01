Аварійні роботи та знеструмлення: де сьогодні у Дніпрі немає води

Це пов’язано з проведенням аварійних робіт та знеструмленням.
Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Так, у зв’язку з відключенням електроживлення зупинено ПНС, тому припинено водопостачання:
Водопостачання буде відновлено після подачі електроенергії.
Крім того, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Козацькій, 1 та вул. Ялиновій припинено водопостачання:
Водопостачання буде відновлено протягом дня.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі застосовані стабілізаційні відключення світла: де подивитися графіки.
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