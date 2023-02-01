Аварійні роботи та знеструмлення: де сьогодні у Дніпрі немає води

Сьогодні, 1 лютого, у Дніпрі деякі мешканці знову залишилися без води.

Це пов’язано з проведенням аварійних робіт та знеструмленням.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з відключенням електроживлення зупинено ПНС, тому припинено водопостачання:

просп. Слобожанського, 40-90;

вул. Богдана Хмельницького, 2-33;

просп. Петра Калнишевського, 1-72;

вул. Батумської, 8-64;

вул. Старочумацької, 1, 10, 11;

вул. Квітки Цісик, 1-36;

вул. Яскравої, 1-41;

вул. Дебальцівської, 21, 23, 28, 29;

вул. Осінньої, 7-13;

вул. Кожем’яки, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19;

вул. Дарницької, 4, 7, 9, 11.

Водопостачання буде відновлено після подачі електроенергії.

Крім того, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Козацькій, 1 та вул. Ялиновій припинено водопостачання:

сел. Братське;

сел. Чаплі.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі застосовані стабілізаційні відключення світла: де подивитися графіки.

Читайте також:

Українська

Автор: