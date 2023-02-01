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Аварійні роботи та знеструмлення: де сьогодні у Дніпрі немає води

Сьогодні 13:45
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Сьогодні, 1 лютого, у Дніпрі деякі мешканці знову залишилися без води.

Новости Днепра про Аварійні роботи та знеструмлення: де сьогодні у Дніпрі немає води

Це пов’язано з проведенням аварійних робіт та знеструмленням.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з відключенням електроживлення зупинено ПНС, тому припинено водопостачання:

  • просп. Слобожанського, 40-90;
  • вул. Богдана Хмельницького, 2-33;
  • просп. Петра Калнишевського, 1-72;
  • вул. Батумської, 8-64;
  • вул. Старочумацької, 1, 10, 11;
  • вул. Квітки Цісик, 1-36;
  • вул. Яскравої, 1-41;
  • вул. Дебальцівської, 21, 23, 28, 29;
  • вул. Осінньої, 7-13;
  • вул. Кожем’яки, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19;
  • вул. Дарницької, 4, 7, 9, 11.

Водопостачання буде відновлено після подачі електроенергії.

Новости Днепра про Аварійні роботи та знеструмлення: де сьогодні у Дніпрі немає води

Крім того, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Козацькій, 1 та вул. Ялиновій припинено водопостачання:

  • сел. Братське;
  • сел. Чаплі.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Новости Днепра про Аварійні роботи та знеструмлення: де сьогодні у Дніпрі немає води

Новости Днепра про Аварійні роботи та знеструмлення: де сьогодні у Дніпрі немає води

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі застосовані стабілізаційні відключення світла: де подивитися графіки. 

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Новости Днепра про Аварійні роботи та знеструмлення: де сьогодні у Дніпрі немає водиУкраїнська

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