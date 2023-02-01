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Жители Днепра будут по-другому передавать показания газовых счетчиков

Сегодня 16:34
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В Днепре нужно передавать показатели за газ новому поставщику.

Новости Днепра про Жители Днепра будут по-другому передавать показания газовых счетчиков

Сьогодні 1 лютого та мешканці Дніпра повинні передати показники лічильників за світло, воду та газ.

Починаючи з лютого, змінилися умови про передачу даних газових лічильників. Це пов’язано з інтеграцією АТ “Дніпрогаз” до структури НАК “Нафтогаз Україна”. У зв’язку з цим мешканці Дніпра та Дніпровського району тепер подають показники в Нафтогаз. 

Це потрібно зробити з 1 по 5 лютого: 

  • в «особистому кабінеті» на сайті gas.ua;
  • через чат-боти GASUA у популярних месенджерах Viber та Telegram;
  • за допомогою електронної адреси [email protected];
  •  у центрах обслуговування клієнтів АТ «Дніпрогаз» (вул. Паторжинського, 24 або просп. Слобожанський, 96а);
  • зателефонувати за номером “Дніпрогаза”: (056) 745-50-11 (з 08.00 до 17.00).

Сегодня 1 февраля и жители Днепра должны передать показатели счетчиков за свет, воду и газ.

Начиная с февраля изменились условия о передаче данных газовых счетчиков. Это связано с интеграцией АО «Днепрогаз» в структуру НАК «Нафтогаз Украины». В связи с этим жители Днепра и Днепровского района теперь представляют показатели в Нафтогаз.

Это нужно сделать с 1 по 5 февраля:

  • в «личном кабинете» на сайте gas.ua;
  • через чат-боты GASUA в популярных мессенджерах Viber та Telegram;
  • с помощью электронного адреса [email protected];
  • в центрах обслуживания клиентов АО «Днепрогаз» (ул. Паторжинского, 24 или просп. Слобожанский, 96а);
  • позвонить по телефону «Днепрогаза»: (056) 745-50-11 (с 08.00 до 17.00).

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