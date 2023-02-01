Жители Днепра будут по-другому передавать показания газовых счетчиков

Сьогодні 1 лютого та мешканці Дніпра повинні передати показники лічильників за світло, воду та газ.
Починаючи з лютого, змінилися умови про передачу даних газових лічильників. Це пов’язано з інтеграцією АТ “Дніпрогаз” до структури НАК “Нафтогаз Україна”. У зв’язку з цим мешканці Дніпра та Дніпровського району тепер подають показники в Нафтогаз.
Це потрібно зробити з 1 по 5 лютого:
Сегодня 1 февраля и жители Днепра должны передать показатели счетчиков за свет, воду и газ.
Начиная с февраля изменились условия о передаче данных газовых счетчиков. Это связано с интеграцией АО «Днепрогаз» в структуру НАК «Нафтогаз Украины». В связи с этим жители Днепра и Днепровского района теперь представляют показатели в Нафтогаз.
Это нужно сделать с 1 по 5 февраля:
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