Мешканці будинку на Калиновій поскаржилися на хімічний запах у під’їзді: що відомо

Вони поскаржилися на відчутний хімічний запах у першому під’їзді з 6 по 8 поверхи.
ДСНС-ники прибули на місце та провели заміри на наявність у повітрі шкідливих хімічних речовин: аміаку, сірководню, кисню, хлору, горючих газів та парів (СnHm).
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Заміри показали, що концентрація цих газів та парів у цьому під’їзді не перевищує гранично допустимі норми.
Рятувальники провели роз’яснювальну бесіду з заявником щодо безпечного поводження у разі виявлення небезпечних хімічних речовин.
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