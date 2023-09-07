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  • Мешканці будинку на Калиновій поскаржилися на хімічний запах у під’їзді: що відомо

Мешканці будинку на Калиновій поскаржилися на хімічний запах у під’їзді: що відомо

Сьогодні 10:48
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Учора, 6 вересня, до ДСНС звернулися мешканці будинку №53 на вулиці Калиновій.

Новости Днепра про Мешканці будинку на Калиновій поскаржилися на хімічний запах у під'їзді: що відомо

Вони поскаржилися на відчутний хімічний запах у першому під’їзді з 6 по 8 поверхи.

ДСНС-ники прибули на місце та провели заміри на наявність у повітрі шкідливих хімічних речовин: аміаку, сірководню, кисню, хлору, горючих газів та парів (СnHm).

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Заміри показали, що концентрація цих газів та парів у цьому під’їзді не перевищує гранично допустимі норми.

Рятувальники провели роз’яснювальну бесіду з заявником щодо безпечного поводження у разі виявлення небезпечних хімічних речовин.

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Новости Днепра про Мешканці будинку на Калиновій поскаржилися на хімічний запах у під'їзді: що відомоУкраїнська

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