Мешканці будинку на Калиновій поскаржилися на хімічний запах у під’їзді: що відомо

Учора, 6 вересня, до ДСНС звернулися мешканці будинку №53 на вулиці Калиновій.

Вони поскаржилися на відчутний хімічний запах у першому під’їзді з 6 по 8 поверхи.

ДСНС-ники прибули на місце та провели заміри на наявність у повітрі шкідливих хімічних речовин: аміаку, сірководню, кисню, хлору, горючих газів та парів (СnHm).

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Заміри показали, що концентрація цих газів та парів у цьому під’їзді не перевищує гранично допустимі норми.

Рятувальники провели роз’яснювальну бесіду з заявником щодо безпечного поводження у разі виявлення небезпечних хімічних речовин.

Читайте також:

Українська

Автор: