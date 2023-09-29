Мешканка Дніпра допомагала “ухилянтам” проходити фіктивну військово-лікарську комісію

У Дніпрі жінка пропонувала громадянам призовного віку здійснити повний супровід у проходженні фіктивної військово-лікарської комісії із подальшим отриманням ними відповідних документів.

Провівши ряд слідчих заходів правоохоронці Дніпра викрили підозрювану жінку після отримання нею «винагороди» за її послуги. Як з’ясувалося, 45-річна жителька м. Дніпро організувала схему незаконного переправлення громадян України через державний кордон для уникнення ними призову від мобілізації у Збройні сили України, шляхом надання необхідних для цього документів.

Під час обшуку за місцем мешкання фігурантки поліцейські вилучили гроші, чорнові записи, печатки, документи, носії інформації, що підтверджують її протиправну діяльність.

Наразі жінку затримали в порядку статі 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Слідчі заходи проводили поліцейські Дніпровського районного управління поліції спільно з працівниками СБУ області за процесуального керівництва Центральної окружної прокуратури міста Дніпра.

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