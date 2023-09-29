Жительница Днепра помогала «уклонистам» проходить фиктивную военно-врачебную комиссию

Проведя ряд следственных мероприятий, правоохранители Днепра разоблачили подозреваемую женщину после получения ею «вознаграждения» за ее услуги. Как выяснилось, 45-летняя жительница Днепра организовала схему незаконной переправки граждан Украины через государственную границу во избежание ими призыва от мобилизации в Вооруженные силы Украины путем предоставления необходимых для этого документов.
Во время обыска по месту жительства полицейские изъяли деньги, черновые записи, печати, документы, носители информации, подтверждающие ее противоправную деятельность.
Женщину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили ей о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.
Следственные мероприятия проводились полицейскими Днепровского районного управления полиции совместно с работниками СБУ области при процессуальном руководстве Центральной окружной прокуратуры города Днепра.
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