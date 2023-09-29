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  • Жительница Днепра помогала «уклонистам» проходить фиктивную военно-врачебную комиссию

Жительница Днепра помогала «уклонистам» проходить фиктивную военно-врачебную комиссию

Сегодня 10:32
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В Днепре женщина предлагала гражданам призывного возраста осуществить полное сопровождение в прохождении фиктивной военно-врачебной комиссии с последующим получением ими соответствующих документов.

Новости Днепра про Жительница Днепра помогала

Проведя ряд следственных мероприятий, правоохранители Днепра разоблачили подозреваемую женщину после получения ею «вознаграждения» за ее услуги. Как выяснилось, 45-летняя жительница Днепра организовала схему незаконной переправки граждан Украины через государственную границу во избежание ими призыва от мобилизации в Вооруженные силы Украины путем предоставления необходимых для этого документов.

Во время обыска по месту жительства полицейские изъяли деньги, черновые записи, печати, документы, носители информации, подтверждающие ее противоправную деятельность.

Женщину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили ей о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Следственные мероприятия проводились полицейскими Днепровского районного управления полиции совместно с работниками СБУ области при процессуальном руководстве Центральной окружной прокуратуры города Днепра.

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