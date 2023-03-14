Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Мешканець Дніпра наїхав на пішохода в Павлограді та втік з місця ДТП

Сьогодні 10:21
просмотров

У Павлограді водій збив 37-річну жінку.

Новости Днепра про Мешканець Дніпра наїхав на пішохода в Павлограді та втік з місця ДТП

Про це повідомили в поліції Дніпропетровської області.

Так, аварія сталася 8 березня близько 18 години вечора в місті Павлограді. На вулиці Дніпровській водій збив 37-річну жінку, яка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході та втік. Постраждалу із тілесними ушкодженнями забрали до лікарні. А поліцейські почали пошуки винуватця ДТП.

Як виявилося, водій після втечі хотів приховати злочин. Наступного дня він віддав своє авто на СТО в Дніпрі. А вже 13 березня поліціянти встановили особу кермувальника. 

Ним виявився 31-річний житель міста Дніпро. Транспортний засіб вилучили на майданчик Павлоградського районного відділу поліції, чоловіка доставили до відділу поліції.

У рамках досудового розслідування, розпочатого за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України, триває встановлення всіх обставин події.

Новости Днепра про Мешканець Дніпра наїхав на пішохода в Павлограді та втік з місця ДТП

Новости Днепра про Мешканець Дніпра наїхав на пішохода в Павлограді та втік з місця ДТП

Читайте також:

Новости Днепра про Мешканець Дніпра наїхав на пішохода в Павлограді та втік з місця ДТПУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі планують на місяць звузити вулицю у центрі: подробиці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:29
    У Дніпрі планують на місяць звузити вулицю у центрі: подробиці

    Важлива інформація!

    Більше десятка електричок на Дніпропетровщині змінили маршрут: офіційно
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    Більше десятка електричок на Дніпропетровщині змінили маршрут: офіційно

    На Дніпропетровщині відмінили кілька приміських потягів. Крім того деякі електрички…

    Як минула ніч: ситуація на Дніпропетровщині на ранок 14 березня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    Як минула ніч: ситуація на Дніпропетровщині на ранок 14 березня

    14 березня — 384-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню росії.…

    ЗСУ відбили понад 100 ворожих атак і знищили 3 склади боєприпасів, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    ЗСУ відбили понад 100 ворожих атак і знищили 3 склади боєприпасів, – Генштаб

    Російські окупанти не припиняють вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському,…

    Наверх