Мешканець Дніпра наїхав на пішохода в Павлограді та втік з місця ДТП

У Павлограді водій збив 37-річну жінку.

Про це повідомили в поліції Дніпропетровської області.

Так, аварія сталася 8 березня близько 18 години вечора в місті Павлограді. На вулиці Дніпровській водій збив 37-річну жінку, яка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході та втік. Постраждалу із тілесними ушкодженнями забрали до лікарні. А поліцейські почали пошуки винуватця ДТП.

Як виявилося, водій після втечі хотів приховати злочин. Наступного дня він віддав своє авто на СТО в Дніпрі. А вже 13 березня поліціянти встановили особу кермувальника.

Ним виявився 31-річний житель міста Дніпро. Транспортний засіб вилучили на майданчик Павлоградського районного відділу поліції, чоловіка доставили до відділу поліції.

У рамках досудового розслідування, розпочатого за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України, триває встановлення всіх обставин події.

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