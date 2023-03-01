Мер Дніпра розповів про подальшу роботу зі зруйнованою частиною будинку на Перемозі

У багатоповерхівці на Перемозі, куди 14 січня росіяни поцілили ракетою Х-22, завершено базовий етап відновлення.

«Із першої хвилини, як у 118-й будинок на житломасиві Перемога влучила російська ракета, наші комунальники почали працювати та відновлювати те, що було зруйновано вибухом», — сказав Борис Філатов.

Уже протягом першого тижня після трагедії до неушкоджених 16 під’їздів повернули воду, опалення, світло та газ. Потім запустили ліфти. Мер Дніпра зауважив, що у першому під’їзді 5-го корпусу для встановлення очікують ліфт, який зголосилася придбати приватна компанія «Нова Пошта», та подякував їй за ініціативу.

Нині у квартирах, де фахівці підтвердили безпечність перебування, вставили вже 1322 вікна та зробили укоси.

«Зробили заміри, а потім десять днів – і вікна готові всім одразу. Молодці. Це ж яка кількість, а все відремонтували, поставили. Навіть укоси. Все утеплили. Оце все в під’їздах — теж не було жодного вікна. Бригади так оперативно розділилися по квартирах і злагоджено так (працювали, — ред.)», — розповіла мешканка одного з блоків пані Інна. Жінка також зауважила: попри те, що в квартирах досі відчувається сморід згорілого палива російської ракети, повернутися до вцілілого житла захотіли майже всі мешканці.

В оселях, які поки стоять без господарів, вибиті шибки комунальники затягли плівкою. Але якщо пожильці захочуть повернутися, щодо відновлення вікон їм треба буде звернутися до «Жилсервісу-14».

Наступний етап робіт залежатиме від висновків технічних експертів і будівельників. Саме вони мають визначити, як безпечно демонтувати залишки двох знищених ракетою під’їздів, а решту блоків — укріпити та утеплити.

Очікується, що остаточне рішення буде озвучене за три місяці. Воно базуватиметься, зокрема, на дослідженнях ґрунту, проби якого вже забрано, та інших розрахунках, які визначать витривалість конструкцій. Про початок демонтажу людей повідомлять заздалегідь.

Як відомо, удар російської ракети забрав життя 46 людей. Вщент було зруйновано 63 квартири, що у двох під’їздах над тамтешньою амбулаторією. Ще десятки осель отримали пошкодження.

Мер Дніпра Борис Філатов наголосив: місто продовжує підтримувати всіх, кому це потрібно. Мерія має узгоджений механізм виплат матеріальної допомоги постраждалим. Відповідні розпорядження вже формуються.

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