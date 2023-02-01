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Мер Дніпра прокоментував сьогоднішні обшуки у Коломойського

Сьогодні 19:06
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"А ви просто поверніть електронне декларування для чиновників та депутатів", - зазначив мер Дніпра.

Новости Днепра про Мер Дніпра прокоментував сьогоднішні обшуки у Коломойського

Сьогодні всю країну сколихнули новини про обшуки у олігарха із Дніпра Ігоря Коломойського, ексміністра МВС Арсена Авакова, а також у чиновників із київської податкової служби, зокрема Оксани Датій, в якої знайшли список бажань, серед яких мільйон доларів, соболина шуба та елітний годинник Breguet.

Цю події прокоментував мер Дніпра Борис Філатов.

Можна досхочу обговорювати безглузді записки недоумкуватої начальниці податкової. Можна викладати у відкритий доступ фотографії процесуальних дій в будинку Коломойського, щоб йому потім було легше скаржитися до ЄСПЛ. Можна роздавати направо і наліво грізні інтерв’ю. Можна навіть звільняти всяких упирів, які за пів року тихенько відновляться через суд і отримають мільйонні компенсації. Можна робити все, що заманеться. Адже громадянам подобаються симулякри. А ви просто поверніть електронне декларування для чиновників та депутатів. Щоб вони не ховали свої незаконні статки. Ось тоді й повіримо, що точиться запекла боротьба з «внутрішнім ворогом» – написав Борис Філатов.

Новости Днепра про Мер Дніпра прокоментував сьогоднішні обшуки у Коломойського

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