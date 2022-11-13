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  • Мер Дніпра про дискусії щодо ялинки: «Ракета не полетить туди, де засяяв світлодіодний олень»

Мер Дніпра про дискусії щодо ялинки: «Ракета не полетить туди, де засяяв світлодіодний олень»

Сьогодні 21:32
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Більшість дніпрян проти встановлення новорічної ялинки у Дніпрі в цьому році.

Новости Днепра про Мер Дніпра про дискусії щодо ялинки: «Ракета не полетить туди, де засяяв світлодіодний олень»

Борис Філатов прокоментував реакцію людей щодо встановлення ялинки. Він розповів у своєму телеграм-каналі, що хотілося б створити бодай трохи святкового настрою для дітей. Але він додав, що після такої хвилі хайпу, він схиляється до думки, що, швидше за все, ніяких святкувань в місті не буде.

Новости Днепра про Мер Дніпра про дискусії щодо ялинки: «Ракета не полетить туди, де засяяв світлодіодний олень»

Повний текст посту нижче:

Отже, друзі, продовжуємо нашу палку дискусію щодо новорічних свят.

Пристрасті вирують зі вчорашнього вечора, і серед понад тисячу коментарів відповісти кожному просто неможливо. Тим більше, що я не побачив ще ЖОДНОГО раціонального аргументу.
Тому наведу декілька загальних тез тут.

Перше. Надто багато з екзальтованих коментаторів і коментаторок, яких обурили якісь страшні «манпуляції над дітьми», не зізнаються, що в них або взагалі немає малечі.
Або вона давно виросла з віку вуличних ялинок.

Їм просто подобається перекручувати все сказане. Бо казати про «маніпуляції» – це гарна і вигідна позиція.
Вища навіть за думку більшості батьків, які хочуть своїм дітям трохи свята.

Просто, коли з вами радяться, спробуйте не спотворювати сенсу сказаного, і не кидатися зі звинуваченнями на своїх співрозмовників.
Треба чути одне одного. А не сперечатися лише задля того, щоб посперечатися.

Друге. Ви всі знаєте, як багато наше Місто робить для допомоги ЗСУ.
За ваши же кошти!

Скільки сотень автівок ми відправили на фронт.
Скільки техніки та спорядження. І просто завтра передамо нашим хлопцям чергові пів сотні дронів.
Але не про це.

У мене є багато друзів серед військових.
А в них є свої сім’ї і є маленькі діти. То абсолютною більшістю хлопці з ЗСУ хочуть, щоб Дніпро без розмаху, але святкувало.

Це до відома тих, хто сидить в глибокому тилу в теплій оселі, але роздає поради геополітичного масштабу.

Третє. Припиніть писати бозна-що про зайві витрати.
Усі «шарики-ліхтарики» давно були куплені за кошти місцевого бюджету.
У цьому легко пересвідчитися.

А для всіх прибічників знаменитого «краще б ви замість отого зробили оце» я маю унікальну пропозицію. Візьміть всі ці комунальні гірлянди, підіть і продайте їх.
На базарі.

Якщо серйозно, то найогидніше читати неоковирні брехні і бруд про «списування» коштів.

Не плодіть дурощі привселюдно.
Коли знаєте, як треба робити, то балотуйтеся в депутати.
Записуйтесь в політичні партії.
Йдіть працювати на адміністративні посади.
Дійте на благо територіальної громади.
Щоб ваша мудрість була не лише на язиці, а й втілювалась у більш реальних площинах.

Бо за останні вісім років мені страх як обридло отримувати хитромудрі поради, вказівки і одкровення.

Бо «Страна Совєтов» ніколи так і не помре.

Четверте. Не впадайте в розмірковування про безпекові аспекти, якщо ви в цьому не надто тямите.

Ракета запускається як програмно-апаратний комплекс. Він наводиться за супутниковими координатами.
А не туди, де засяяв світлодіодний олень!!!

І будь-яка площа в місті взимку збере людей не більше, ніж щовихідних ходить розважатися у великі ТРЦ.

П’яте. Узагальнююче.
Після такої хвилі хайпу, я схиляються до думки, що ніяких святкувань в Місті не буде.
Взагалі.

Хоча й хотілося б створити бодай трохи святкового настрою для дітей.

Але ж хайпожери різного штибу потім
лаятимуть і клястимуть мене роками.
А життя в постійних прокльонах від тих, хто ні на що більше не здатний, воно, знаєте, дещо втомлює.

Тим не менш, друзі, наші передноворічні обговорення тривають. Часу ще вдосталь.

Давайте просто не витрачати час одне одного на не дуже слушні поради.

За своє довге і різноманітне професійне життя я був журналістом і юристом, підприємцем та депутатом парламенту. Працював на держслужбі, врешті став мером.
Але ніколи я ні до кого не ліз і не лізу зі своїми повчаннями.

Не розповідаю вчителям, слюсарям чи водіям як їм працювати.
Не даю непроханих настанов енергетикам чи військовим на передовій.
Колегам-мерам з інших міст чи чиновникам у столиці.

Навіть будучі доктором політичних наук і вже майже професором.

Бо, як-то кажуть, «п@здіти – не мішки носити» (с).

Перепрошую.

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