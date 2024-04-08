Медикиню з Дніпропетровщини звинувачують у встановленні неправдивих діагнозів військовозобов’язаним

Завідувачка лікарні на Дніпропетровщині підробляла документи, аби "списати" військовозобов'язаних.

Мова йде про керівницю інфекційного відділення одного з медичних закладів на Дніпропетровщині, якій повідомили про підозру у встановленні неправдивих діагнозів військовозобов’язаним за гроші. Про це мовиться на сайті Сумської обласної прокуратури.

Під час слідства з’ясувалося, що у січні 2024 року лікарка склала та видала пацієнту виписку з медичної карти стаціонарного хворого про наявність у нього низки захворювань, які є підставою для визнання його непридатним до військової служби. Свої послуги медикиня оцінила в 30 тисяч гривень.

Жінці повідомили про підозру за частиною 1 статті 368 та частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України.

Зокрема, 7 лютого слідчі повідомили про підозру жителю Білопілля на Сумщині, який незаконно переправляв чоловіків за кордон.

Чоловік влаштовував військовослужбовців або військовозобов’язаних в медичні заклади Дніпропетровщини, де їм видавали виписки із завідомо неправдивими відомостями діагнозами. Надалі це було підставою для визнання людей непридатними до військової служби та можливістю виїжджати за межі України.

Також правоохоронці задокументували факт продажу підозрюваним за 1200 доларів США автомата Калашникова з магазином до нього та 30 набоями.

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