Медична допомога при ДТП та ракетних обстрілах: як зупинити кровотечу

Сьогодні до Дніпра прилетіло кілька ракет. Ворог був по житловому району, де знаходяться багатоповерхові будинки та зупинки транспорту. Поки що відомо про чотирьох загиблих та 19 постраждалих. Журналісти dnepr.info вирішили нагадати, як надати першу медичну допомогу при пораненнях, коли швидка ще в дорозі.

Переносити людину можна тільки якщо вона знаходиться поряд з вогнем і полум’я може її дістати. У всіх інших випадках постраждалого краще не чіпати, оскільки зайві рухи можуть погіршити його стан.

При завалах не намагайтеся дістати потерпілого. Ви не фахівець і можете завдати людині ще більше травм. Аналогічні дії потрібні від свідків ДТП. Якщо життю потерпілого в аварії не загрожує пожежа чи затоплення – не намагайтеся дістати його з машини, дочекайтеся приїзду рятувальників.

Якщо у людини на тілі рана і в ній стирчить стороннє тіло – не витягуйте його, оскільки є ризик зробити лише гіршим. Іноді такий предмет може бути стримуючим вектором і не давати крові витікати.

При артеріальній кровотечі (кров яскраво-червоного кольору, що виходить з рани пульсуючим струменем у ритмі серцевих скорочень) потрібно накласти на рану чисту серветку, натиснути на неї і підняти кінцівку. Якщо це можливо. Якщо кровотеча не зупинилася, потрібно по можливості затиснути не тільки пов’язку, а й артерію на відстані. При необхідності джгут накладають на верхню третину пошкодженої кінцівки. Це десь на 5 см вище місця кровотечі. Перед накладенням джгута на 20 секунд потрібно підняти, щоб забезпечити відтік крові. Його не можна сильно затягувати. Також потрібно записати на папері час накладання джгута.

При венозній кровотечі (кров темного кольору, що витікає з рани) для його зупинки потрібно використовувати прямий тиск на рану. Робити це найкраще за допомогою стерильного бинта чи марлі, але підійде будь-яка тканина, аж до одягу. Далі поверх цієї серветки, тампона на рану потрібно накласти пов’язку, що здавлює, але не занадто тугу, щоб пошкоджена кінцівка або ділянка тіла могла забезпечуватися киснем.

При наданні допомоги при кровотечі слід пам’ятати, що найкраще допомагати – у стерильних рукавичках, так можна убезпечити себе та постраждалого від різних інфекцій.

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