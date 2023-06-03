Маємо справу з навіженими нелюдами: Лукашук закликав вночі реагувати на тривогу

Увечері Дніпропетровщина пережила чергову атаку.

Росіяни влучили по двоповерховому будинку у Підгородненській громаді та рятувальному підрозділу. Вже відомо про 13 постраждалих, серед них троє дітей. На місці трагедії триває пошуково-рятувальна операція.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук написав, що ми маємо справу з навіженими нелюдами. Та закликав вночі реагувати на тривогу.

Маємо справу з навіженими нелюдами. Зі справжніми терористами. Вночі реагуємо на сигнали повітряної тривоги, – написав він.

Будь ласка, бережіть себе!

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