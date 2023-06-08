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  • Має психічне захворювання: на Дніпропетровщині розшукують 8-річного хлопчика

Має психічне захворювання: на Дніпропетровщині розшукують 8-річного хлопчика

Сьогодні 18:13
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Потрібна ваша допомога!

Новости Днепра про Має психічне захворювання: на Дніпропетровщині розшукують 8-річного хлопчика

Поліція Павлограда розшукує 8-річного Мирона Гезь.

8 червня близько 15:30 хлопчик пішов з місця мешкання та до теперішнього часу не повернувся.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Був одягнутий: сині шорти, сині капці.

Важливо: дитина має психічне захворювання.

Якщо ви бачили цього хлопчика або знаєте, де він може бути, повідомте про це за номерами: (099) 094 40 92; (066) 283 53 06 або 102.

Важлива будь-яка інформація!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі загубився 5-річний хлопчик.

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Новости Днепра про Має психічне захворювання: на Дніпропетровщині розшукують 8-річного хлопчикаУкраїнська Новости Днепра про Має психічне захворювання: на Дніпропетровщині розшукують 8-річного хлопчикаРусский

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