Має психічне захворювання: на Дніпропетровщині розшукують 8-річного хлопчика

Потрібна ваша допомога!

Поліція Павлограда розшукує 8-річного Мирона Гезь.

8 червня близько 15:30 хлопчик пішов з місця мешкання та до теперішнього часу не повернувся.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Був одягнутий: сині шорти, сині капці.

Важливо: дитина має психічне захворювання.

Якщо ви бачили цього хлопчика або знаєте, де він може бути, повідомте про це за номерами: (099) 094 40 92; (066) 283 53 06 або 102.

Важлива будь-яка інформація!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі загубився 5-річний хлопчик.

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