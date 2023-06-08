Має психічне захворювання: на Дніпропетровщині розшукують 8-річного хлопчика

Поліція Павлограда розшукує 8-річного Мирона Гезь.
8 червня близько 15:30 хлопчик пішов з місця мешкання та до теперішнього часу не повернувся.
Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.
Був одягнутий: сині шорти, сині капці.
Важливо: дитина має психічне захворювання.
Якщо ви бачили цього хлопчика або знаєте, де він може бути, повідомте про це за номерами: (099) 094 40 92; (066) 283 53 06 або 102.
Важлива будь-яка інформація!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі загубився 5-річний хлопчик.
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