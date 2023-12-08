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Матеріалами і технікою забезпечені: «Дніпроводоканал» усуває порив на магістральному водогоні

Сьогодні 12:06
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Аварійні бригади «Дніпроводоканалу» докладають усіх зусиль, аби усунути порив на магістральному водогоні та якнайшвидше відновити постачання.

Новости Днепра про Матеріалами і технікою забезпечені: «Дніпроводоканал» усуває порив на магістральному водогоні

У Дніпрі вночі 8 грудня стався порив на магістральному водогоні діаметром 1200 мм по вул. Набережній Заводській. Через це відсутнє водопостачання у нижній частині міста. Йдеться про ділянку від ж/м Покровський до ж/м Перемога-6.

Також через відсутність холодної води частково зупинено і роботу котелень у правобережній частині міста. Аварійні бригади комунального підприємства «Дніпроводоканал» оперативно взялися за усунення пошкодження.

«Наразі спускаємо воду, аби знизити тиск у системі та провести зварювальні роботи. Матеріалами і технікою забезпечені. Аварійні бригади працюють під землею, де проходять водогони. З вулиці ремонтних робіт не видно. Закінчити їх плануємо пізно ввечері цього дня. Орієнтовно до 21.00-22.00. Після цього заповнюватимемо систему водою. На це теж потрібен час. Цілком відновити подачу води плануємо на ранок 9 грудня», – підкреслив представник КП «Дніпроводоканал» Ян Майдан.

Новости Днепра про Матеріалами і технікою забезпечені: «Дніпроводоканал» усуває порив на магістральному водогоніУкраїнська

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