Масштабна пожежа: на Дніпропетровщині три квартири горять у багатоповерхівці

У Придніпровську горять одразу три квартири у багатоповерхівці.
Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний”.
Попередньо відомо, що на вулиці Агнії Барто в одній із квартир в багатоповерхівці щось вибухнуло, через що і відбулося займання, — йдеться у дописі.
Вогонь перекинувся на дві інші квартири. Чи вдалося локалізувати пожежу поки що невідомо.
На місці працюють спеціалісти ДСНС та правоохоронці.
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