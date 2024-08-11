Масштабна пожежа: на Дніпропетровщині три квартири горять у багатоповерхівці

Велика пожежа у Дніпропетровській області.

У Придніпровську горять одразу три квартири у багатоповерхівці.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний”.

Попередньо відомо, що на вулиці Агнії Барто в одній із квартир в багатоповерхівці щось вибухнуло, через що і відбулося займання, — йдеться у дописі.

Вогонь перекинувся на дві інші квартири. Чи вдалося локалізувати пожежу поки що невідомо.

На місці працюють спеціалісти ДСНС та правоохоронці.

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