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  • Масштабна пожежа: на Дніпропетровщині три квартири горять у багатоповерхівці

Масштабна пожежа: на Дніпропетровщині три квартири горять у багатоповерхівці

Сьогодні 18:25
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Велика пожежа у Дніпропетровській області.

Новости Днепра про Масштабна пожежа: на Дніпропетровщині три квартири горять у багатоповерхівці

У Придніпровську горять одразу три квартири у багатоповерхівці.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний”.

Попередньо відомо, що на вулиці Агнії Барто в одній із квартир в багатоповерхівці щось вибухнуло, через що і відбулося займання, — йдеться у дописі.

Вогонь перекинувся на дві інші квартири. Чи вдалося локалізувати пожежу поки що невідомо.

На місці працюють спеціалісти ДСНС та правоохоронці.

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Новости Днепра про Масштабна пожежа: на Дніпропетровщині три квартири горять у багатоповерхівціУкраїнська Новости Днепра про Масштабна пожежа: на Дніпропетровщині три квартири горять у багатоповерхівціРусский

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