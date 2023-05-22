У Дніпрі хулігани влаштували стрільбу зеленкою по авто на Набережній Перемоги

У Дніпрі на Набережній Перемоги сталася дивна ситуація.

Мешканців Набережної Перемоги, 46 здивувала сьогоднішня ситуація, коли невідомий з балкону став кидатися флаконами з зеленкою та йодом. Про це повідомили в одному з дніпровських телеграм-каналів.

В результаті цього постраждав автомобіль Subaru. У тому, що відбулося, будуть розбиратися працівники місцевого відділу поліції.

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