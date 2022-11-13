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  • Майже 90 тисяч особового складу: Генштаб про втрати окупантів у війні з Україною

Майже 90 тисяч особового складу: Генштаб про втрати окупантів у війні з Україною

Сьогодні 09:40
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Генштаб ЗС України опублікував дані про втрати росії у війні з Україною на ранок 13 листопада - 263 добу протистояння України.
За даними Генштабу, за 263 доби героїчного протистояння України, росія втратила: 
  • особового складу ‒ близько 80860 (+650) осіб,
  • танків ‒ 2840 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5742 (+12) од,
  • артилерійських систем – 1837 (+8) од,
  • РСЗВ – 393 од,
  • засоби ППО  ‒ 206 (+1) од,
  • літаків – 278 од,
  • гелікоптерів – 261 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1507 (+1),
  • крилаті ракети  ‒ 399,
  • кораблі /катери ‒ 16,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4295 (+16) од,
  • спеціальна техніка ‒ 160.
Дані уточнюються.
Новости Днепра про Майже 90 тисяч особового складу: Генштаб про втрати окупантів у війні з Україною

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Новости Днепра про Майже 90 тисяч особового складу: Генштаб про втрати окупантів у війні з УкраїноюУкраїнська

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