Сайт Дніпра Новини Майже 90 тисяч особового складу: Генштаб про втрати окупантів у війні з Україною Майже 90 тисяч особового складу: Генштаб про втрати окупантів у війні з Україною
Генштаб ЗС України опублікував дані про втрати росії у війні з Україною на ранок 13 листопада - 263 добу протистояння України.
За даними Генштабу, за 263 доби героїчного протистояння України, росія втратила:
особового складу ‒ близько 80860 (+650) осіб, танків ‒ 2840 (+2) од, бойових броньованих машин ‒ 5742 (+12) од, артилерійських систем – 1837 (+8) од, РСЗВ – 393 од, засоби ППО ‒ 206 (+1) од, літаків – 278 од, гелікоптерів – 261 од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1507 (+1), крилаті ракети ‒ 399, кораблі /катери ‒ 16, автомобільної техніки та автоцистерн – 4295 (+16) од, спеціальна техніка ‒ 160.
Дані уточнюються.
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Українська Елизавета Бельмас
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