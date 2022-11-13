Майже 90 тисяч особового складу: Генштаб про втрати окупантів у війні з Україною

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Генштаб ЗС України опублікував дані про втрати росії у війні з Україною на ранок 13 листопада - 263 добу протистояння України. За даними Генштабу, за 263 доби героїчного протистояння України, росія втратила: особового складу ‒ близько 80860 (+650) осіб,

танків ‒ 2840 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 5742 (+12) од,

артилерійських систем – 1837 (+8) од,

РСЗВ – 393 од,

засоби ППО ‒ 206 (+1) од,

літаків – 278 од,

гелікоптерів – 261 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1507 (+1),

крилаті ракети ‒ 399,

кораблі /катери ‒ 16,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4295 (+16) од,

спеціальна техніка ‒ 160. Дані уточнюються. Українська Елизавета Бельмас Автор:

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