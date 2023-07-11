Вертоліт та 540 окупантів: Генштаб оновив втрати РФ в Україні за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 11 липня, склали 540 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 235020 військових. Крім того, ЗСУ знищили гелікоптер.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.07.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 235020 (+540) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4089 (+4) од,

бойових броньованих машин – 7983 (+17) од,

артилерійських систем – 4385 (+14) од,

РСЗВ – 672 (+4) од,

засоби ППО – 414 од,

літаків – 315 од,

гелікоптерів – 310 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3693 (+7),

крилаті ракети – 1271 од,

кораблі /катери – 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6966 (+29) од,

спеціальна техніка – 640 (+8)

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