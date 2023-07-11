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Вертоліт та 540 окупантів: Генштаб оновив втрати РФ в Україні за добу

Сьогодні 10:00
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Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 11 липня, склали 540 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 235020 військових. Крім того, ЗСУ знищили гелікоптер.

Новости Днепра про Вертоліт та 540 окупантів: Генштаб оновив втрати РФ в Україні за добу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 235020 (+540) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4089 (+4) од,
  • бойових броньованих машин – 7983 (+17) од,
  • артилерійських систем – 4385 (+14) од,
  • РСЗВ – 672 (+4) од,
  • засоби ППО – 414 од,
  • літаків – 315 од,
  • гелікоптерів – 310 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3693 (+7),
  • крилаті ракети – 1271 од,
  • кораблі /катери – 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6966 (+29) од,
  • спеціальна техніка – 640 (+8)
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Новости Днепра про Вертоліт та 540 окупантів: Генштаб оновив втрати РФ в Україні за добуУкраїнська Новости Днепра про Вертоліт та 540 окупантів: Генштаб оновив втрати РФ в Україні за добуРусский

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