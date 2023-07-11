Вертоліт та 540 окупантів: Генштаб оновив втрати РФ в Україні за добу
Вертоліт та 540 окупантів: Генштаб оновив втрати РФ в Україні за добу
Сьогодні 10:00
просмотров
Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 11 липня, склали 540 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 235020 військових. Крім того, ЗСУ знищили гелікоптер.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.07.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 235020 (+540) осіб ліквідовано,
танків ‒ 4089 (+4) од,
бойових броньованих машин – 7983 (+17) од,
артилерійських систем – 4385 (+14) од,
РСЗВ – 672 (+4) од,
засоби ППО – 414 од,
літаків – 315 од,
гелікоптерів – 310 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3693 (+7),
крилаті ракети – 1271 од,
кораблі /катери – 18 од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 6966 (+29) од,
Використання матеріалів сайту без дозволу власника допускається за умови розміщення у тексті обов'язкового посилання на сайт dnepr.info, відкритого для пошукових систем.
Для друкованих видань із формулюванням "за матеріалами dnepr.info"