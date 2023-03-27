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  • Лице розірвало уламками: у Дніпрі рятують учителя, який пережив вибух в Краматорську

Лице розірвало уламками: у Дніпрі рятують учителя, який пережив вибух в Краматорську

Сьогодні 15:44
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У Дніпрі рятують вчителя, який пережив вибух.

Новости Днепра про Лице розірвало уламками: у Дніпрі рятують учителя, який пережив вибух в Краматорську

Про історію чоловіка розповів головний лікар однієї із лікарень Дніпра Сергій. 

За його словами, 53-річний Володимир пережив потужний вибух. Чоловік пам’ятає лише розкотистий вибух снаряду та яскравий спалах. Разом із сигаретою, яку він курив в той момент, обличчя розірвало уламками та вибуховою хвилею.

Першу медичну допомогу він отримав в Краматорську, після чого його “швидкою” відправили до реанімації однієї з лікарень Дніпра. У Володимира були важкі множинні осколкові поранення обличчя та очей, опіки дихальних шляхів, а також проникаюче поранення грудної клітини зліва і травма черевної порожнини. Крім цього, йому ампутували кисть лівої руки. Деякий час чоловік не міг дихати самостійно, тому Володимира підключили до апарату ШВЛ. 

Декілька днів він провів в реанімації під наглядом хірургів, анестезіологів та травматологів. 

Володимир переніс першу операцію на обличчі, на якому майже не залишилося живого місця, бо воно посічене уламками. 

Зараз до Володимира поступово повертається свідомість. Попереду реконструкція обличчя та шанс врятувати зір, – розповіли медики.

Раніше Володимир працював вчителем, а що робитиме далі поки що не відомо. За словами лікарів, він мріє про те, щоб у наступних поколінь була свобода. 

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Новости Днепра про Лице розірвало уламками: у Дніпрі рятують учителя, який пережив вибух в КраматорськуУкраїнська

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