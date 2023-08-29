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Літо у розпалі: сьогодні на дніпрян чекає спекотна погода

Сьогодні 06:15
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Парасолька сьогодні не знадобиться!

Новости Днепра про Літо у розпалі: сьогодні на дніпрян чекає спекотна погода

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі весь день триматиметься ясна погода. Без опадів! Вранці температура повітря +22°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +31°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 29 серпня:

  • Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.
  • Якщо журавлі відлетять до третього Спаса, то на Покрову (14 жовтня) буде морозно.
  • Багатий урожай горіхів – у наступному році буде багато хліба.

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Новости Днепра про Літо у розпалі: сьогодні на дніпрян чекає спекотна погодаУкраїнська Новости Днепра про Літо у розпалі: сьогодні на дніпрян чекає спекотна погодаРусский

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