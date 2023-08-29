Літо у розпалі: сьогодні на дніпрян чекає спекотна погода
Літо у розпалі: сьогодні на дніпрян чекає спекотна погода
Сьогодні 06:15
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Парасолька сьогодні не знадобиться!
За прогнозами синоптиків, у Дніпрі весь день триматиметься ясна погода.Без опадів! Вранці температура повітря +22°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +31°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.
Народні прикмети на 29 серпня:
Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.
Якщо журавлі відлетять до третього Спаса, то на Покрову (14 жовтня) буде морозно.
Багатий урожай горіхів – у наступному році буде багато хліба.
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