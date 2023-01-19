Лежала в туалеті: у Дніпрі біля вокзалу знайшли запал від гранати

Повідомляється, що у середу 18 січня поблизу залізничного вокзалу знайшли гранату. Виявили її в біотуалеті на Вокзальній площі, пише “Дніпро Оперативний”.
На місце викликали правоохоронців, які встановили, що це запал типу “УДЗ”. Небезпечний предмет відправили на знищення.
Наразі поліціянти шукають людину, яка могла залишити боєприпас в туалеті.
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