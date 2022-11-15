Лайфхак: як зберегти продукти з холодильника, якщо вимкнули електроенергію

Найголовніше – якомога довше потрібно тримати дверцята холодильника зачиненими. Так тепло з кімнати не потрапить усередину. Якщо вимикається електрика, середньостатистичний холодильник може зберігати холод до 4 годин.
У морозильній камері продукти збережуться у «глазурі» добу. Це за умови, що вона наполовину заповнена. Якщо забита під зав’язку, то різні продукти в ній зможуть пробути замороженими до 48 годин і лише після цього почнуть танути.
При температурі в холодильнику +4 градуси Цельсія, а в морозильній камері не вище 0 – продукти все ще будуть безпечними для вживання. Якщо температура стала вищою від зазначеної норми – від вживання їжі краще відмовитися.
Не погано мати під рукою пару сумок-холодильників у разі відключення електрики. З їх допомогою можна тримати продукти в холоді більше 4 годин.
Ще одна альтернатива холодильнику – таз із холодною водою. Достатньо всі продукти скласти в герметичний посуд і поставити його в цей таз.
Транспортувальна плівка з «пухирцями» не пропускає тепло, тому заморожені продукти радять загортати саме в таку плівку, а потім уже виносити на балкон або ховати у сумку-холодильник.
Мінус за вікном може замінити морозильну камеру. Якщо на вулиці холодна погода, то продукти з морозилки можна обернути папером і рушником і зберігати на балконі або за вікном. Але слід уникати потрапляння на них сонячних променів.
Вершкове масло|мастило| можна обернути пергаментним папером, скласти в ємність з холодною водою і поставити в холодне місце.
Щоб зберегти свіжість сметани, її можна перекласти у скляну банку, яку слід опустити у холодну воду.
Яйця можуть зберігатися за кімнатної температури цілий тиждень. Щоб продовжити їх термін зберігання, можна їх вимити в холодній воді, висушити і «заховати» в упаковці з рисом.
Щоб зберегти ковбасу, потрібно загорнути її у вологий рушник.
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Ирина
Автор:
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