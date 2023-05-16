Куди скаржитися у Дніпрі якщо лікар вимагає гроші за безкоштовні процедури: інструкція

У Дніпрі та по всій Україні в рамках Програми медичних гарантій частина послуг у лікарні надається безкоштовно. Але деякі лікарі можуть вимагати гроші з пацієнтів.

Що робити у такому разі – розбиралися журналісти dnepr.info.

Скаржитися на те, що у лікарні вимагали купити ліки чи сплатити послуги можна лише на ті медустанови, які уклали договір із Національною службою здоров’я і отримують гроші на лікування пацієнтів з державного бюджету.

Або якщо у пацієнта вимагали купувати ліки, які є в Національному переліку основних ліків чи оплачувати послуги, які покриває Програма медичних гарантій.

Цього року Програма медичних гарантій передбачає 41 пакет медичних послуг. Детально ознайомитись з послугами, що надаються безоплатно можна за цим посиланням.

Дізнатися, в яких медзакладах надають допомогу за Програмою медичних гарантій, можна тут.

Як правильно звернутися на гарячу лінію

Звернутись зі скаргою на лікаря можна двома способами: через електронну форму на сайті або зателефонувавши на номер 16-77. При цьому НСЗУ потрібно надати максимальну інформацію про самого пацієнта, лікарні та факт порушення. Для цього потрібно не лише вказати прізвище, ім’я та по батькові пацієнта, дату, коли він звернувся по допомогу. А також назва лікарні та якщо є можливість код ЄДРПОУ – його можна дізнатися на сайті медустанови чи в інтернеті. Потрібно вказати посаду, прізвище та ім’я того, хто вимагав оплату за медпослуги чи ліки. «Докладно опишіть ситуацію: які саме ліки вимагають чи вимагали докупити, можливо витрачену на них суму, додайте копії чеків на препарати чи медпослуги, які довелося сплатити», – зазначають у прес-службі НСЗУ. Також потрібно вказати контакти пацієнта, у якого вимагали гроші за послуги чи ліки.

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