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  • Криворізький Лас-Вегас: правоохоронці “накрили” підпільний покерний клуб

Криворізький Лас-Вегас: правоохоронці “накрили” підпільний покерний клуб

Сьогодні 17:44
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На Дніпропетровщині викрили закритий покерний клуб.

Новости Днепра про Криворізький Лас-Вегас: правоохоронці

Як повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної прокуратури, в Кривому Розі викрили підпільний гральний заклад.

За даними слідства, четверо місцевих мешканців облаштували його в орендованому приміщенні в Кривому Розі. Протягом року вони влаштовували ігри в азартний покер без ліцензії. До закладу гравців пускали за попереднім записом, а нові учасники приходити тільки за рекомендацією постійних клієнтів.

Виручені гроші власники “клубу” розподіляли між собою. Під час обшуків правоохоронці вилучили столи для покеру, гральні карти, чорнові записи та гроші. Двох підозрюваних затримали, ще двох шукають поліціянти.

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