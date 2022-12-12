Ковід не відступає: епідемічна ситуація на Дніпропетровщині

«Порівняно з попереднім тижнем захворюваність на грип та ГРВІ зросла на 12%. Попри це епідеміологічна ситуація у регіоні залишається контрольованою», – зазначив заввідділу Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики інфекційних хвороб Денис Кісильов.
За словами фахівців, розслаблятися не варто. Цього сезону на Дніпропетровщині очікують на одночасну циркуляцію штамів грипу А, В і коронавірусу.
«В області з кінця листопада вже зафіксовані збудники грипу А. Випадки захворювання на COVID-19 реєструємо щодня», – наголосив Денис Кісильов.
Найдієвіший спосіб захиститися і від грипу, і від COVID-19 – вакцинація.
Від додав, що не варто нехтувати й захисними масками та антисептиками. При перших симптомах слід залишитися вдома та проконсультуватися із сімейним лікарем.
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