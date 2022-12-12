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Ковід не відступає: епідемічна ситуація на Дніпропетровщині

Сьогодні 19:45
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За останній тиждень із симптомами грипу та ГРВІ до медзакладів області звернулися понад 5,3 тисяч людей. З них майже 1,8 тисич – діти.

Новости Днепра про Ковід не відступає: епідемічна ситуація на Дніпропетровщині

«Порівняно з попереднім тижнем захворюваність на грип та ГРВІ зросла на 12%. Попри це епідеміологічна ситуація у регіоні залишається контрольованою», – зазначив заввідділу Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики інфекційних хвороб Денис Кісильов.

За словами фахівців, розслаблятися не варто. Цього сезону на Дніпропетровщині очікують на одночасну циркуляцію штамів грипу А, В і коронавірусу.

«В області з кінця листопада вже зафіксовані збудники грипу А. Випадки захворювання на COVID-19 реєструємо щодня», – наголосив Денис Кісильов.

Найдієвіший спосіб захиститися і від грипу, і від COVID-19 – вакцинація.

Від додав, що не варто нехтувати й захисними масками та антисептиками. При перших симптомах слід залишитися вдома та проконсультуватися із сімейним лікарем.

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Новости Днепра про Ковід не відступає: епідемічна ситуація на ДніпропетровщиніУкраїнська Новости Днепра про Ковід не відступає: епідемічна ситуація на ДніпропетровщиніРусский

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