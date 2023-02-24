Корисні поради, які допоможуть новим гравцям ПокерМатч

Як розпочати грати в покер на PokerMatch. Корисні поради для нових користувачів українського покер-руму. Стислий огляд основних помилок початківців.

Корисні поради для новачків на ПокерМатч

Кожен професіонал колись був новачком і навіть не знав основних покерних комбінацій. Дехто обирав міжнародні платформи, а хтось віддавав перевагу китайським румам. Важливо зазначити – велика кількість відомих українських гравців розпочинали свою покерну кар’єру саме на ПокерМатч. З оглядом цього руму можна ознайомитися за посиланням .

Покерна кімната кожного дня приймає багато нових гравців-любителів, які лише роблять свої перші кроки в цій грі. Новий користувач може легко загубитися у великому світі PokerMatch, тому ця стаття буде корисною для початківців.

Зареєструвався на ПокерМатч: з чого почати?

Після успішного створення акаунту гравець розпочинає знайомство з основним лобі руму:

Бачимо, що є п’ять основних розділів:

Покер . Основний блок, в якому проходить гра. Можна обрати МТТ-турнір, кеш-стіл, лотерейні Твістери, Sit&Go, нокаут-івенти та багато чого іншого.

. Основний блок, в якому проходить гра. Можна обрати МТТ-турнір, кеш-стіл, лотерейні Твістери, Sit&Go, нокаут-івенти та багато чого іншого. Події . Найпрестижніші турніри під час покерних серій можна знайти саме тут. До більшості з них проходять сателіти, так що гравці можуть відібратися до івентів з мега-гарантіями.

. Найпрестижніші турніри під час покерних серій можна знайти саме тут. До більшості з них проходять сателіти, так що гравці можуть відібратися до івентів з мега-гарантіями. Лідерборди . Різноманітні таблиці лідерів, які проводяться під час промо-акцій. Найкращих покеристів нагороджують цінними призами: реальними грошима та турнірними квитками.

. Різноманітні таблиці лідерів, які проводяться під час промо-акцій. Найкращих покеристів нагороджують цінними призами: реальними грошима та турнірними квитками. Місії . На Poker Match регулярно проходять промо із солідними призовими фондами. В учасників є змога відслідковувати свій прогрес в акції.

. На Poker Match регулярно проходять промо із солідними призовими фондами. В учасників є змога відслідковувати свій прогрес в акції. Мій аккаунт . У цьому блоці гравці знайдуть наступні розділи: програма лояльності, бонуси, вхідні повідомлення, турніри, історія, квитки та обмін балів.

. У цьому блоці гравці знайдуть наступні розділи: програма лояльності, бонуси, вхідні повідомлення, турніри, історія, квитки та обмін балів. Каса. Після переходу в мережу iPoker всі фінансові операції проходять в євро. Враховуйте, що при поповненні гривні конвертуються за курсом валют, який можна дізнатися на сайті руму.

Порада для новачків: краще пройти верифікацію відразу після реєстрації. Неверифіковані користувачі мають змогу грати в румі, а вивести кошти – ні. Тому варто відразу завантажити фото документів у відповідний розділ на сайті.

У що зіграти на PokerMatch?

В українському румі Покер Матч є достатньо різноманітних дисциплін. Але не кожна з них підійде для новачків. Почати можна з легких форматів покеру, які не потребують глибоких знань гри:

Твістер . Турніри лотерейного формату, в яких призовий фонд визначається випадковим чином. Випадають множники від x2 до x2000, також є змога виграти джекпот. У гравця в Twister лише два суперники, блайнди зростають дуже швидко.

. Турніри лотерейного формату, в яких призовий фонд визначається випадковим чином. Випадають множники від x2 до x2000, також є змога виграти джекпот. У гравця в Twister лише два суперники, блайнди зростають дуже швидко. 6+ Холдем . Початківцю буде легше розібратися з процесом гри, тому що в цій колоді набагато менше карт. В Holdem 6+ відсутні двійки, трійки, четвірки, п’ятірки та шістки.

. Початківцю буде легше розібратися з процесом гри, тому що в цій колоді набагато менше карт. В Holdem 6+ відсутні двійки, трійки, четвірки, п’ятірки та шістки. Швидкий покер . У багатьох зникає бажання грати в покер після першої гри в кеш. Все через те, що багато часу йде на те, щоб дочекатися ходу суперників. В Буст-покері після фолду система відразу пересаджує за інший стіл. Це дає змогу новачку зіграти більше роздач і швидше навчитися покеру.

. У багатьох зникає бажання грати в покер після першої гри в кеш. Все через те, що багато часу йде на те, щоб дочекатися ходу суперників. В Буст-покері після фолду система відразу пересаджує за інший стіл. Це дає змогу новачку зіграти більше роздач і швидше навчитися покеру. Нокаут-івенти. Дуже часто новачкам складно потрапити в призову зону в перших турнірах. Бракує досвіду, та й рівень гри поки що залишає бажати кращого. А в нокаут-форматі за кожного вибитого суперника відразу дають нагороду грошима.

Також важливо пам’ятати про банкрол-менеджмент. Не потрібно грати турніри Poker Match не по банкролу, тому що відразу з’являється ризик програти всі гроші з каси.

Огляд основних помилок новачків

Краще вчитись на чужих помилках, ніж на своїх. Якщо згодні з цим висловом – ось стислий огляд найчастіших помилок початківців на Покер Матчі:

Недостатнє вивчення теорії.

Покерні стереотипи.

Відсутність дисципліни.

Переоцінка своїх можливостей.

Також є загальна порада, яку варто запам’ятати всім новачкам PokerMatch. Досягти успішних результатів в покеру можна лише після праці над своєю грою та аналізу помилок. Перемагають найсильніші, а не ті, хто володіє великою вдачею. Але у покеру є великий плюс: кожному під силу стати професіоналом.

Джерело: https://cardmates.ua

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