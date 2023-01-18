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  • Кількість поранених внаслідок ракетного удару по будинку у Дніпрі зросла

Кількість поранених внаслідок ракетного удару по будинку у Дніпрі зросла

Сьогодні 14:42
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У суботу, 14 січня, росіяни вдарили ракетою по будинку у Дніпрі.

Новости Днепра про Кількість поранених внаслідок ракетного удару по будинку у Дніпрі зросла

Загинули 45 чоловік, серед них 6 дітей. 12 тіл неідентифіковані. Також 17 мешканців будинку вважаються зниклими безвісти.

На жаль, сьогодні стало відомо, що кількість поранених внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі зросла до 80 людей.

Про це пише Суспільне.

До лікарів звернулася літня жінка – у неї контузія та забиття голови. Вона перебуває в лікарні.

Також у лікарнях залишаються 25 поранених, з них троє дітей.

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Новости Днепра про Кількість поранених внаслідок ракетного удару по будинку у Дніпрі зрослаУкраїнська

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