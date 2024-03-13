Каменських у Дніпрі стала перед глядачами на коліна (ВІДЕО) - Днепр Инфо
Каменських у Дніпрі стала перед глядачами на коліна (ВІДЕО)
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Сегодня 22:01

Під час свого концерту в Дніпрі 11 березня співачка досить тепло спілкувалася з глядачами.

Новости Днепра про Каменських у Дніпрі стала перед глядачами на коліна (ВІДЕО)

Настя Каменських, яка нещодавно анонсувала гастрольний тур Україною, оприлюднила ролик знятий під час сольного концерту у Дніпрі. 

На сторінці в Instagram знаменитість показала кадри з виступу. Одна з фанаток подарувала їй букет квітів.

На концерті Каменських на вільному сидінні раптово стала навколішки. Це трапилося під час виконання пісні “Червоне вино”, яку написав український співак та продюсер Потап. Потім співачка “дала п’ять” глядачам, які сидять у першому ряду.

Дякую вам, Дніпро! Мої концерти – це завжди про спілкування, обмін енергією й позитивні емоції. Дякую кожному, хто приходить, бо це ознака того, що ми продовжуємо жити й об’єднуватися у прагненні допомагати нашим захисникам, – написала вона.

Новости Днепра про Каменських у Дніпрі стала перед глядачами на коліна (ВІДЕО)

Побачити відео можна в Instagram cпівачки.

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Новости Днепра про Каменських у Дніпрі стала перед глядачами на коліна (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про Каменських у Дніпрі стала перед глядачами на коліна (ВІДЕО)Русский

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