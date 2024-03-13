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Каменских в Днепре стала перед зрителями на колени (ВИДЕО)

Сегодня 22:01
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Во время концерта в Днепре 11 марта певица довольно тепло общалась со зрителями.

Новости Днепра про Каменских в Днепре стала перед зрителями на колени (ВИДЕО)

Настя Каменских, недавно анонсировавшая гастрольный тур по Украине, обнародовала ролик снятый во время сольного концерта в Днепре.

На странице в Instagram знаменитость показала кадры из выступления. Одна из фанаток подарила ей букет цветов.

На концерте Каменских на свободном сиденье внезапно встала на колени. Это случилось во время исполнения песни «Красное вино», написанной украинским певцом и продюсером Потапом. Затем певица «дала пять» зрителям, сидящим в первом ряду.

Благодарю вас, Днепр! Мои концерты – это всегда об общении, обмене энергией и положительных эмоциях. Благодарю каждого, кто приходит, потому что это признак того, что мы продолжаем жить и объединяться в стремлении помогать нашим защитникам, – написала она.

Новости Днепра про Каменских в Днепре стала перед зрителями на колени (ВИДЕО)

Увидеть видео можно в Instagram певицы.

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