Кабмін затвердив новий порядок обліку військовозобов’язаних: що змінилося

Кабінет Міністрів України затвердив новий порядок обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Звірка даних на призовників тепер може проводитися шляхом обходу дворів, які санкціонує місцева влада. Призовники мають можливість подавати відомості про себе для військкомату через “Дію”, за декларацією місця проживання. У постанові прописано взаємодію між Єдиним державним реєстром військовозобов’язаних та іншими державними базами даних.

Військовозобов’язаних зможуть приймати на роботу або навчання тільки після пред’явлення ними актуального військового квитка (зокрема через “Дію”) або постановлення на військовий облік.

Жінки-лікарі або фармацевти, які не перебували на військовому обліку до затвердження цього порядку, можуть працевлаштовуватися як невійськові до кінця 2026 року.

Керівники підприємств тепер зобов’язані сповіщати працівників про призов.

Дипломатичні відомства вестимуть військовий облік серед українців, які перебувають за кордоном, а також “сприятимуть” їх поверненню в Україну під час мобілізації, у воєнний час і в особливий період.

Центри зайнятості будуть подавати інформацію про безробітних військовозобов’язаних.

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