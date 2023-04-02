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Кабіна згоріла дотла: у Кам’янському посеред дороги палала фура

Сьогодні 11:14
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У суботу, 1 квітня, о 18:47 на лінію «101» повідомили про займання вантажівки на вулиці Широка у Кам’янському.

Новости Днепра про Кабіна згоріла дотла: у Кам'янському посеред дороги палала фура

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Рятувальники оперативно прибули на місце події. Там вони встановили, що займання виникло в вантажному автомобілі Renault під час тимчасової зупинки. Вогонь встиг охопити моторний відсік та кабіну транспортного засобу. Полум’я почало поширюватись на тентований причіп.

Новости Днепра про Кабіна згоріла дотла: у Кам'янському посеред дороги палала фура

Займання локалізували о 19:04 та ліквідували о 19:10. Вогонь знищив моторний відсік та салон вантажівки, пошкодив причіп. Загальна площа пожежі склала 4 кв. м.

Новости Днепра про Кабіна згоріла дотла: у Кам'янському посеред дороги палала фура

На щастя, водій не постраждав.

До місця виклику залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що під Дніпром Renault впав із мосту та перекинувся: постраждали 4 людини. 

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Новости Днепра про Кабіна згоріла дотла: у Кам'янському посеред дороги палала фураУкраїнська

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