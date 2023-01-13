Іноземець, який розгромив кав’ярню в центрі Дніпра, 5 років жив в місті незаконно

В історії з чоловіком, який розгромив кав'ярню в центрі Дніпра, несподіване продовження. Як виявилося, він іноземець та вже 5 років живе в місті незаконно.

Про це розповіли в Міграційній службі Дніпропетровської області.

Нещодавно відвідувач одного із кафе в середмісті Дніпра влаштував погром . За словами очевидців, він зайшов випити американо, але йому не сподобався смак кави. У якийсь момент чоловік почав роздягатися. Відомо, що незнайомець був напідпитку.

Клієнт почав жбурляти все, що попадалося під руку, пошкодивши майна майже на 150 тисяч гривень. Після кафе чоловік завітав до найближчого відділення “Нової пошти”.

Слід зазначити, що того дня у Дніпрі спостерігалося зниження температури до – 17. Оголена людина о такій порі не могла не привернути увагу представників поліції, які його й затримали, чим врятували від переохолодження, – розповіли міграційники.

Під час перевірки особи чоловіка з’ясувалося, що він громадянин Єгипту, який з 2018 року проживав на території Дніпропетровської області без дозвільних документів. Наразі молодик перебуває в Пункті тимчасового перебування іноземців. Міграційники пообіцяли у майбутньому розповісти про його подальшу долю.

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