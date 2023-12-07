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  • Ігор Коломойський подав до суду на Зеленського: за що бізнесмен із Дніпра судиться з президентом

Ігор Коломойський подав до суду на Зеленського: за що бізнесмен із Дніпра судиться з президентом

Сьогодні 14:40
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Одіозний бізнесмен родом із Дніпра Ігор Коломойський судиться з президентом.

Новости Днепра про Ігор Коломойський подав до суду на Зеленського: за що бізнесмен із Дніпра судиться з президентом

Днями з’ясувалося, що Ігор Коломойський подав до суду на Володимира Зеленського. Ексвласник ПриватБанку хоче повернути своє українське громадянство, якого його позбав президент ще влітку 2022 року. 

Позов Коломойський подав через півтора року з дня ухвалення рішення. Верховний суд, до якого позивається олігарх, поки що “заморозив” справу, адже позивач прострочив шестимісячний термін, під час якого міг звернутися зі скаргою. 

Якщо Коломойський не пояснить, чому звернувся до суду так пізно, то Верховний суд відхилить позов. Про це йдеться у тексті справи. 

Новости Днепра про Ігор Коломойський подав до суду на Зеленського: за що бізнесмен із Дніпра судиться з президентом

скрін: “Главком”

Своє запізнення Коломойський аргументував тим, що нібито дізнався про позбавлення громадянства лише восени 2023 року, коли йому зачитували документ про зміну запобіжного заходу в межах кримінального провадження проти нього.

Проте така відповідь представників Феміди не задовольнила. Позаяк інформація про позбавлення бізнесмена громадянства з’явилася майже в усіх ЗМІ влітку 2022 року, тому позивач не міг не знати про це рішення президента. Навіть якщо він би вважав його сумнівним, то мав право звернутися за роз’ясненнями, але цього не зробив.

У Коломойського є 10 днів, щоб подати заяву про поновлення строку звернення до суду та довести поважність причин його пропуску.

Нагадаємо, у липні 2022 року Володимир Зеленський позбавив громадянства кількох відомих політичних діячів, серед яких був Ігор Коломойський. Тоді текст рішення опублікував нардеп Сергій Власенко. 

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