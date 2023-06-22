Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

І знову смерть на воді: у Кривому Розі втонув чоловік

Сьогодні 10:12
просмотров

Учора, 21 червня, на поверхні водойми поблизу проспекту Південний у Кривому Розі виявили тіло людини.

Новости Днепра про І знову смерть на воді: у Кривому Розі втонув чоловік

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 15:17.

Рятувальники, прибувши на місце, встановили, що тіло чоловіка знаходиться на поверхі води на відстані одного метра від берега.

ДСНС-ники дістали загиблого, орієнтовно 55-60 років, та передали представникам поліції.

Новости Днепра про І знову смерть на воді: у Кривому Розі втонув чоловік

Нагадаємо, це не перша смерть на воді за останній час. Раніше ми писали, що у Дніпрі в озері втонув чоловік: тіло знайшли за 70 метрів від берега. Також у річці Дніпро втонула 15-річна дівчинка. 

Читайте також:

Новости Днепра про І знову смерть на воді: у Кривому Розі втонув чоловікУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Уночі росіяни атакували ракетами Криворізький район: що відомо
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:17
    Уночі росіяни атакували ракетами Криворізький район: що відомо

    Сьогодні вночі російські збройні сили випустили ракети по Лозуватській громаді…

    Наніс 27 ударів у серце: через два роки винесли вирок вбивці студентки із Кам’янського
    Новини Дніпра
    Вчора 18:36
    Наніс 27 ударів у серце: через два роки винесли вирок вбивці студентки із Кам’янського

    Винесли вирок хлопцеві, який вбив студентку з Кам'янського.

    На Дніпропетровщині рятувальники дістали з пастки корову (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Вчора 16:19
    На Дніпропетровщині рятувальники дістали з пастки корову (ФОТО)

    Сьогодні, 21 червня, о 10:13 до Служби порятунку зателефонував мешканець…

    Мешканці ж/м Придніпровськ залишилися без води: що сталося
    Новини Дніпра
    Вчора 14:59
    Мешканці ж/м Придніпровськ залишилися без води: що сталося

    Сьогодні, 21 червня, мешканці одного із житлових масивів Дніпра залишилися…

    Наверх