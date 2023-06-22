І знову смерть на воді: у Кривому Розі втонув чоловік

Учора, 21 червня, на поверхні водойми поблизу проспекту Південний у Кривому Розі виявили тіло людини.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 15:17.

Рятувальники, прибувши на місце, встановили, що тіло чоловіка знаходиться на поверхі води на відстані одного метра від берега.

ДСНС-ники дістали загиблого, орієнтовно 55-60 років, та передали представникам поліції.

Нагадаємо, це не перша смерть на воді за останній час. Раніше ми писали, що у Дніпрі в озері втонув чоловік: тіло знайшли за 70 метрів від берега. Також у річці Дніпро втонула 15-річна дівчинка.

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