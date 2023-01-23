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Хотіли підзаробити: троє підлітків торгували наркотиками у Дніпрі

Сьогодні 10:00
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У Дніпрі поліція спіймала трьох підлітків, які розповсюджували містом «закладки». 

Новости Днепра про Хотіли підзаробити: троє підлітків торгували наркотиками у Дніпрі

Трьох підозрілих підлітків помітили 21 січня. На місце викликали поліцію.

Отримавши прикмети зловмисників, правоохоронці розпочали відпрацювання прилеглої території.

Новости Днепра про Хотіли підзаробити: троє підлітків торгували наркотиками у Дніпрі

Згодом банду знайшли на проспекті О. Поля. Як виявилося, два 18-річні хлопці та 15-річна дівчина розповсюджували наркотики. На той час вони встигли рознести вже 37 “закладок”. При собі в них залишався сліп-пакет із забороненими речовинами.

Підлітки зізналися, що такий заробіток їм запропонував знайомий школяр. На місце викликали слідчо-оперативну групу.

                                                                                                                                 Джерело: «Дніпро Оперативний»

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Новости Днепра про Хотіли підзаробити: троє підлітків торгували наркотиками у ДніпріУкраїнська Новости Днепра про Хотіли підзаробити: троє підлітків торгували наркотиками у ДніпріРусский

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