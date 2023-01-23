Хотіли підзаробити: троє підлітків торгували наркотиками у Дніпрі

У Дніпрі поліція спіймала трьох підлітків, які розповсюджували містом «закладки».

Трьох підозрілих підлітків помітили 21 січня. На місце викликали поліцію.

Отримавши прикмети зловмисників, правоохоронці розпочали відпрацювання прилеглої території.

Згодом банду знайшли на проспекті О. Поля. Як виявилося, два 18-річні хлопці та 15-річна дівчина розповсюджували наркотики. На той час вони встигли рознести вже 37 “закладок”. При собі в них залишався сліп-пакет із забороненими речовинами.

Підлітки зізналися, що такий заробіток їм запропонував знайомий школяр. На місце викликали слідчо-оперативну групу.

Джерело: «Дніпро Оперативний»

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