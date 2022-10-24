Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Хміль із Німеччини та назви на честь героїв дитячих мультиків: яке пиво та напої виробляли на комбінаті «Дніпро»

Хміль із Німеччини та назви на честь героїв дитячих мультиків: яке пиво та напої виробляли на комбінаті «Дніпро»

Сьогодні 15:29
просмотров

Раніше на території області знаходився один із найбільших комбінатів з виробництва пива та напоїв у країні. Тут варили кілька сортів пінного та випускали близько 15 різних видів газованих солодких напоїв.

Новости Днепра про Хміль із Німеччини та назви на честь героїв дитячих мультиків: яке пиво та напої виробляли на комбінаті «Дніпро»

Безалкогольний комбінат «Дніпро» було засновано у 1962 році. Випускали на ньому як безалкогольні напої «Дюшес», «Тархун», «Буратіно», так і алкоголь – переважно пиво: «Жигулівське», «Столове», «Ячмінний колос», «Українське» та інші.

Новости Днепра про Хміль із Німеччини та назви на честь героїв дитячих мультиків: яке пиво та напої виробляли на комбінаті «Дніпро»

Перша пляшка пінного напою із солодом зійшла з конвеєра у 1972 році. Складники для «Жигулівського» доставляли з Туреччини, Бельгії та навіть Німеччини. Згідно з легендою, сорт цього пива був розроблений у 1935 році, але чи так це сказати складно.

Новости Днепра про Хміль із Німеччини та назви на честь героїв дитячих мультиків: яке пиво та напої виробляли на комбінаті «Дніпро»

Завод був одним із найбільших в Україні. У рік виробляли до 4 млн. декалітрів напоїв і майже 7 млн. декалітрів пива. Працювали на підприємстві близько тисячі людей.

Новости Днепра про Хміль із Німеччини та назви на честь героїв дитячих мультиків: яке пиво та напої виробляли на комбінаті «Дніпро»

 

Перед запуском «Дніпра» його майбутні співробітники навчалися варити пиво та напої у Донецьку та Львові. Лінії підприємства було автоматизовано, а сам пінний продукт у пляшках зберігався не більше 7-10 днів, після чого на дні пляшки з’являвся осад.

Новости Днепра про Хміль із Німеччини та назви на честь героїв дитячих мультиків: яке пиво та напої виробляли на комбінаті «Дніпро»

«У мене товариш на цьому пивзаводі працював. Якось презентував трилітрову банку нефільтрованого ще пива. Це було щось. Найкращого пива ні до ні після не пив», – ділиться спогадами у соціальній мережі Facebook мешканець Дніпра Володимир Литвиненко.

Новости Днепра про Хміль із Німеччини та назви на честь героїв дитячих мультиків: яке пиво та напої виробляли на комбінаті «Дніпро»

Завод пережив 1990-і роки та перетворився на українсько-британське підприємство, а у 2000-х підприємство було реконструйовано. Продовжився випуск популярних сортів: «Жигулівського», «Дніпровське», «Мисливське», «Старий Лоцман», також виробляли напої та квас. Випуск пива зменшився.

У 2009 році на заводі стали виробляти овочеві консерви, соуси та мінеральну воду. У 2016 році він знову сконцентрувався на виробництві алкогольних та безалкогольних напоїв.

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

Читайте також:

Новости Днепра про Хміль із Німеччини та назви на честь героїв дитячих мультиків: яке пиво та напої виробляли на комбінаті «Дніпро»Українська Новости Днепра про Хміль із Німеччини та назви на честь героїв дитячих мультиків: яке пиво та напої виробляли на комбінаті «Дніпро»Русский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Не чекайте дарма: у Дніпрі 19 трамвай поїде в ДЕПО раніше
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:43
    Не чекайте дарма: у Дніпрі 19 трамвай поїде в ДЕПО раніше

    У Дніпрі знову зміни в роботі трамваю 19.

    Взяв машину в батька, щоб покататися: у Дніпрі піймали п’яного водія без прав
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:04
    Взяв машину в батька, щоб покататися: у Дніпрі піймали п’яного водія без прав

    У Дніпрі інспектори піймали п'яного водія без прав, який взяв…

    “Заслуговує тієї долі, яку пророчив нам”: мер Дніпра про пропагандиста, який закликав палити дітей
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:24
    “Заслуговує тієї долі, яку пророчив нам”: мер Дніпра про пропагандиста, який закликав палити дітей

    Філатов прокоментував висловлювання пропагандиста Russia Today, який закликав палити українських…

    ТОП-7 причин, чому після війни в Україні буде не гірше ніж у Європі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:41
    ТОП-7 причин, чому після війни в Україні буде не гірше ніж у Європі

    Багато закордонних лідерів та експертів не сумніваються у перемозі України…

    Наверх