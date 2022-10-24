Хміль із Німеччини та назви на честь героїв дитячих мультиків: яке пиво та напої виробляли на комбінаті «Дніпро»

Раніше на території області знаходився один із найбільших комбінатів з виробництва пива та напоїв у країні. Тут варили кілька сортів пінного та випускали близько 15 різних видів газованих солодких напоїв.

Безалкогольний комбінат «Дніпро» було засновано у 1962 році. Випускали на ньому як безалкогольні напої «Дюшес», «Тархун», «Буратіно», так і алкоголь – переважно пиво: «Жигулівське», «Столове», «Ячмінний колос», «Українське» та інші.

Перша пляшка пінного напою із солодом зійшла з конвеєра у 1972 році. Складники для «Жигулівського» доставляли з Туреччини, Бельгії та навіть Німеччини. Згідно з легендою, сорт цього пива був розроблений у 1935 році, але чи так це сказати складно.

Завод був одним із найбільших в Україні. У рік виробляли до 4 млн. декалітрів напоїв і майже 7 млн. декалітрів пива. Працювали на підприємстві близько тисячі людей.

Перед запуском «Дніпра» його майбутні співробітники навчалися варити пиво та напої у Донецьку та Львові. Лінії підприємства було автоматизовано, а сам пінний продукт у пляшках зберігався не більше 7-10 днів, після чого на дні пляшки з’являвся осад.

«У мене товариш на цьому пивзаводі працював. Якось презентував трилітрову банку нефільтрованого ще пива. Це було щось. Найкращого пива ні до ні після не пив», – ділиться спогадами у соціальній мережі Facebook мешканець Дніпра Володимир Литвиненко.

Завод пережив 1990-і роки та перетворився на українсько-британське підприємство, а у 2000-х підприємство було реконструйовано. Продовжився випуск популярних сортів: «Жигулівського», «Дніпровське», «Мисливське», «Старий Лоцман», також виробляли напої та квас. Випуск пива зменшився.

У 2009 році на заводі стали виробляти овочеві консерви, соуси та мінеральну воду. У 2016 році він знову сконцентрувався на виробництві алкогольних та безалкогольних напоїв.

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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