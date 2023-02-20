Хмарно та без опадів: прогноз погоди у Дніпрі на 20 лютого

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі погода буде похмурою, похмуре небо лише на нетривалий час позбавиться хмар, але ввечері його знову затягне. Без опадів! Вранці температура повітря -1°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +2°. Швидкість вітру до 7 метрів за секунду.
Народні прикмети на 20 лютого:
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