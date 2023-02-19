Хмарно, але тепло: погода у Дніпрі на 19 лютого

Парасолька сьогодні не знадобиться!

Згідно з прогнозами синоптиків, ранок у Дніпрі очікується ясним, а вдень та ввечері небо буде приховане за хмарами. Без опадів! Вранці температура повітря +1°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +5°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 19 лютого:

Морози стали сильнішими — весна буде бурхлива.

Птахи на верхівках дерев зібралися до тепла.

Відлига на Вукола обіцяє поганий удій у корів.

Чим холодніше сьогодні, тим тепліше буде березень.

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