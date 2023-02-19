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Хмарно, але тепло: погода у Дніпрі на 19 лютого

Сьогодні 06:15
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Парасолька сьогодні не знадобиться!

Новости Днепра про Хмарно, але тепло: погода у Дніпрі на 19 лютого

Згідно з прогнозами синоптиків, ранок у Дніпрі очікується ясним, а вдень та ввечері небо буде приховане за хмарами. Без опадів! Вранці температура повітря +1°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +5°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 19 лютого:

  • Морози стали сильнішими — весна буде бурхлива.
  • Птахи на верхівках дерев зібралися до тепла.
  • Відлига на Вукола обіцяє поганий удій у корів.
  • Чим холодніше сьогодні, тим тепліше буде березень.

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Новости Днепра про Хмарно, але тепло: погода у Дніпрі на 19 лютогоУкраїнська Новости Днепра про Хмарно, але тепло: погода у Дніпрі на 19 лютогоРусский

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