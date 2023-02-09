“Гвардія наступу”: є 20 тисяч добровольців, серед них 600 жінок, а найстаршому кандидату 69 років

В Україні вже більше 20 тисяч бажаючих доєднатися до "Гвардії наступу".

Про це під час ефіру телемарафону повідомив міністр МВС Ігор Клименко.

За його словами, до “Гвардії наступу” надійшло вже понад 20 тисяч заявок. Середній вік кандидатів – 33 роки, а найстаршому добровольцю 69. Серед охочих є жінки – понад 600 українок хочуть долучитися до нових збройних формувань.

Найстаршому 69 років – був у нас один такий кандидат. Звичайно, ми не можемо його взяти, але є і такі приклади”, – повідомив міністр.

За словами міністра, для дівчат теж знайдуть роботу в штурмових бригадах – в медичних, логістичних і розвідувальних підрозділах.

“Гвардія наступу” – що це таке?

Минулого тижня МВС анонсувало створення штурмових підрозділів, які братимуть участь в звільненні Донецька, Луганська та Криму. Всього вісім бригад: “Азов”, “Спартан”, “Рубіж”, “Червона калина”, “Сталевий кордон”, “Кара-даг”, “Лють”, “Буревій”.

У МВС очікують, що до цих бригад доєднаються вмотивовані українці з військовим досвідом, або які дійсно прагнуть вчитися та готові брати участь в звільнені окупованих територій. За словами Клименка, “кістяк” підрозділів складатимуть поліцейські, прикордонники, нацгвардійці.

Найпопулярніші бригади, в які найактивніше прагнуть потрапити кандидати – поліцейська бригада “Лють” і бригада прикордонників “Сталевий кордон”.

Подати заявку можна на сайті, або в місцевому відділенні ЦНАПу чи на гарячу лінію.

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