“Гвардія наступу”: є 20 тисяч добровольців, серед них 600 жінок, а найстаршому кандидату 69 років

Про це під час ефіру телемарафону повідомив міністр МВС Ігор Клименко.
За його словами, до “Гвардії наступу” надійшло вже понад 20 тисяч заявок. Середній вік кандидатів – 33 роки, а найстаршому добровольцю 69. Серед охочих є жінки – понад 600 українок хочуть долучитися до нових збройних формувань.
Найстаршому 69 років – був у нас один такий кандидат. Звичайно, ми не можемо його взяти, але є і такі приклади”, – повідомив міністр.
За словами міністра, для дівчат теж знайдуть роботу в штурмових бригадах – в медичних, логістичних і розвідувальних підрозділах.
“Гвардія наступу” – що це таке?
Минулого тижня МВС анонсувало створення штурмових підрозділів, які братимуть участь в звільненні Донецька, Луганська та Криму. Всього вісім бригад: “Азов”, “Спартан”, “Рубіж”, “Червона калина”, “Сталевий кордон”, “Кара-даг”, “Лють”, “Буревій”.
У МВС очікують, що до цих бригад доєднаються вмотивовані українці з військовим досвідом, або які дійсно прагнуть вчитися та готові брати участь в звільнені окупованих територій. За словами Клименка, “кістяк” підрозділів складатимуть поліцейські, прикордонники, нацгвардійці.
Найпопулярніші бригади, в які найактивніше прагнуть потрапити кандидати – поліцейська бригада “Лють” і бригада прикордонників “Сталевий кордон”.
Подати заявку можна на сайті, або в місцевому відділенні ЦНАПу чи на гарячу лінію.
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