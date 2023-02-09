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  • «Гвардия наступления»: есть 20 тысяч добровольцев, среди них 600 женщин, а самому старшему кандидату 69 лет

«Гвардия наступления»: есть 20 тысяч добровольцев, среди них 600 женщин, а самому старшему кандидату 69 лет

Сегодня 12:25
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В Украине уже более 20 тысяч желающих присоединиться к "Гвардии наступления".

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Об этом во время эфира телемарафона сообщил министр МВД Игорь Клименко.

По его словам, в «Гвардию наступления» поступило уже более 20 тысяч заявок. Средний возраст кандидатов – 33 года, а старшему добровольцу 69. Среди желающих есть женщины – более 600 украинок хотят приобщиться к новым вооруженным формированиям.

Старшему 69 лет – был у нас один такой кандидат. Конечно, мы не можем его взять, но есть и такие примеры», – сообщил министр.

По словам министра, для девушек тоже найдут работу в штурмовых бригадах — в медицинских, логистических и разведывательных подразделениях.

«Гвардия наступления» – что это такое?

На прошлой неделе МВД анонсировало создание штурмовых подразделений, которые будут участвовать в увольнении Донецка, Луганска и Крыма. Всего восемь бригад: «Азов», «Спартан», «Рубеж», «Красная калина», «Стальная граница», «Кара-даг», «Лют», «Буревой».

В МВД ожидают, что к этим бригадам присоединятся мотивированные украинцы с военным опытом или которые действительно стремятся учиться и готовы участвовать в освобождении оккупированных территорий. По словам Клименко, «скелет» подразделений будут составлять полицейские, пограничники, нацгвардейцы.

Самые популярные бригады, в которые наиболее активно стремятся попасть кандидаты — полицейская бригада «Лют» и бригада пограничников «Стальная граница».

Подать заявку можно на сайте или в местном отделении ЦНАПа или на горячую линию.

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