Густий дим та язики полум’я: у Дніпрі на Сумській горів будинок (ФОТО)

Як пізніше повідомили у ДСНС, на вулиці Сумській горів будинок. Виклик на лінію “101” надійшов об 11:05.
На місце події оперативно виїхали рятувальники. Там вони встановили, що вогнем охоплено цокольне приміщення та дах одноповерхового будинку.
Займання локалізували об 11:45 та ліквідували о 12:30. Вогонь знищив внутрішнє оздоблення стін, вікна, двері, опалювальне обладнання, майно всередині та пошкодив дах, 4 сонячні батареї. Загальна площа пожежі склала 70 кв. м.
На щастя, ніхто не постраждав.
До місця виклику залучили 12 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Нікополі пожежа забрала життя 60-річного чоловіка: що відомо.
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