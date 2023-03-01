Густий дим та язики полум’я: у Дніпрі на Сумській горів будинок (ФОТО)

Сьогодні, 1 березня, мешканці Новокодацького району могли бачити густий дим.

Як пізніше повідомили у ДСНС, на вулиці Сумській горів будинок. Виклик на лінію “101” надійшов об 11:05.

На місце події оперативно виїхали рятувальники. Там вони встановили, що вогнем охоплено цокольне приміщення та дах одноповерхового будинку.

Займання локалізували об 11:45 та ліквідували о 12:30. Вогонь знищив внутрішнє оздоблення стін, вікна, двері, опалювальне обладнання, майно всередині та пошкодив дах, 4 сонячні батареї. Загальна площа пожежі склала 70 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До місця виклику залучили 12 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Нікополі пожежа забрала життя 60-річного чоловіка: що відомо.

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