Готували снаряди до здачі на металобрухт: на Дніпропетровщині через вибух травмувалося подружжя

Поблизу Покрова на Дніпропетровщині через вибух травмувалися двоє людей, повідомила медпрацівниця Світлана Зайчикова. Як з’ясували медики, чоловік та дружина займалися розмінуванням снарядів, а вилучені вибухонебезпечні предмети здавали як металолом.
Цього разу один зі снарядів, який готували до здачі, вибухнув. Чоловік отримав смертельні травми, а його дружина, яка була поруч, отримала опіки, травматичну ампутацію ноги в області стегна.
Було дуже страшно і небезпечно надавати допомогу, позаяк по всьому дворі розкидані вибухонебезпечні предмети. Ні ДСНС, ні військових і навіть очевидців на місці не було. Чекати не було часу, тому прийняли рішення надавати медичну допомогу в таких умовах, – розповіли медики.
Після надання допомоги жінку доставили в приймальне відділення Покровської лікарні з подальшою госпіталізацією в профільний заклад у Запоріжжі. Нині вона під наглядом медиків.
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