Готували снаряди до здачі на металобрухт: на Дніпропетровщині через вибух травмувалося подружжя

На Дніпропетровщині подружжя травмувалося через вибух снаряда.

Поблизу Покрова на Дніпропетровщині через вибух травмувалися двоє людей, повідомила медпрацівниця Світлана Зайчикова. Як з’ясували медики, чоловік та дружина займалися розмінуванням снарядів, а вилучені вибухонебезпечні предмети здавали як металолом.

Цього разу один зі снарядів, який готували до здачі, вибухнув. Чоловік отримав смертельні травми, а його дружина, яка була поруч, отримала опіки, травматичну ампутацію ноги в області стегна.

Було дуже страшно і небезпечно надавати допомогу, позаяк по всьому дворі розкидані вибухонебезпечні предмети. Ні ДСНС, ні військових і навіть очевидців на місці не було. Чекати не було часу, тому прийняли рішення надавати медичну допомогу в таких умовах, – розповіли медики.

Після надання допомоги жінку доставили в приймальне відділення Покровської лікарні з подальшою госпіталізацією в профільний заклад у Запоріжжі. Нині вона під наглядом медиків.

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