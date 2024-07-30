Горів дах будинку площею 250 кв. м: у Кам’янському з масштабної пожежі врятували бабусю

У Кам'янському на Дніпропетровщині з пожежі врятували бабусю.

Зранку 30 липня надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Олекси Сокола Заводського району міста Камʼянське.

Прибувши до місця події рятувальники встановили, що вогнем охоплений дах двоповерхового багатоквартирного житлового будинку. Горіли речі домашнього вжитку в кімнаті та кухні однієї з квартир, вогонь охопив дах будинку на загальній площі 250 кв. м.

Під час проведення розвідки рятувальники вивели з будинку 1942 року народження.

Внаслідок події загиблих та травмованих немає. Пожежу ліквідовано о 10:49.

До гасіння займання залучено 29 рятувальників та 6 одиниць техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

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