Горіли будинки людей: голова Нікопольської РВА показав, як обстрілювали Нікополь вночі (ВІДЕО)

Голова Нікопольської РВА показав, як вночі обстрілювали районний центр. Відомо, що в місті сталося декілька пожеж. Заділо будинки людей та підприємства. Частина міста знову без світла.
Попередньо, за інформацією від рятувальників обійшлося без постраждалих. Пожежі в будинках уже загасили. Обережно, на відео чути потужні вибухи.
Крім того, із артилерії били відразу по трьом громадам району – Марганецькій, Нікопольській та Мирівській. Рятувальники продовжують обстежувати території.
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