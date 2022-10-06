Горіли будинки людей: голова Нікопольської РВА показав, як обстрілювали Нікополь вночі (ВІДЕО)

На Нікопольщині знову було неспокійно.

Голова Нікопольської РВА показав, як вночі обстрілювали районний центр. Відомо, що в місті сталося декілька пожеж. Заділо будинки людей та підприємства. Частина міста знову без світла.

Попередньо, за інформацією від рятувальників обійшлося без постраждалих. Пожежі в будинках уже загасили. Обережно, на відео чути потужні вибухи.

Крім того, із артилерії били відразу по трьом громадам району – Марганецькій, Нікопольській та Мирівській. Рятувальники продовжують обстежувати території.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: