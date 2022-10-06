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  • Горіли будинки людей: голова Нікопольської РВА показав, як обстрілювали Нікополь вночі (ВІДЕО)

Горіли будинки людей: голова Нікопольської РВА показав, як обстрілювали Нікополь вночі (ВІДЕО)

Вчора 10:18
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На Нікопольщині знову було неспокійно.

Новости Днепра про Горіли будинки людей: голова Нікопольської РВА показав, як обстрілювали Нікополь вночі (ВІДЕО)

Голова Нікопольської РВА показав, як вночі обстрілювали районний центр. Відомо, що в місті сталося декілька пожеж. Заділо будинки людей та підприємства. Частина міста знову без світла.

Попередньо, за інформацією від рятувальників обійшлося без постраждалих. Пожежі в будинках уже загасили. Обережно, на відео чути потужні вибухи.

Крім того, із артилерії били відразу по трьом громадам району – Марганецькій, Нікопольській та Мирівській. Рятувальники продовжують обстежувати території.

Новости Днепра про Горіли будинки людей: голова Нікопольської РВА показав, як обстрілювали Нікополь вночі (ВІДЕО)

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Новости Днепра про Горіли будинки людей: голова Нікопольської РВА показав, як обстрілювали Нікополь вночі (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про Горіли будинки людей: голова Нікопольської РВА показав, як обстрілювали Нікополь вночі (ВІДЕО)Русский

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